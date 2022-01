CES 2022 : un androïde aux expressions troublantes de réalisme

Son nom est Ameca et il est l'une des stars du CES de Las Vegas. Présenté cette semaine au célèbre salon high-tech, cet androïde fascine autant qu'il sème le trouble parmi les visiteurs qui viennent à sa rencontre.

La société Engineered Arts, présente parmi les exposants, a démontré son savoir-faire en matière de robotique en se concentrant sur les expressions faciales et les sentiments pouvant être exprimés par son androïde.

Des rides sur le front, mais aussi aux coins des lèvres et des yeux, un regard gris expressif et pénétrant et une bouche qui s'anime, Ameca compte parmi les robots les plus expressifs montrés sur le salon qui fait office de grand messe annuelle de la tech.

«Nous avons conçu Ameca pour être aussi proche de l'humain que possible dans ses mouvements. Les humains sont si complexes, donc fabriquer un robot exactement similaire à un humain est quasiment impossible. Mais si nous faisions cela, alors vous n'en auriez pas peur, car vous supposeriez simplement que c'est un humain», a expliqué à l'AFP Morgan Roe, l'un des concepteurs de cet androïde dont la société est basée au Royaume-Uni.

La vallée de l'étrange

Surtout, Ameca explore ce que les roboticiens appellent «La vallée de l'étrange». Un concept inventé par le Japonais Masahiro Mori à l'aube des années 1970. Selon ce sépcialiste du domaine, plus un robot a l'air réaliste plus il paraît «monstrueux» aux humains qui dialogue avec lui. Puisque notre cerveau en perçoit toutes les anomalies.

«Ça ne bouge pas exactement comme un humain, ça ne s'exprime pas, ou montre ses émotions, ou parle comme un humain. C'est la vallée de l'étrange, c'est la partie qui fait peur», explique Morgan Roe.