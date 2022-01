Tinder : une nouvelle fonctionnalité permettra de prendre rendez-vous pour se faire vacciner

Afin d'inciter les jeunes à aller se faire vacciner, Tinder collabore avec les autorités de Catalogne en Espagne. La célèbre application de rencontres va permettre à ses utilisateurs de prendre directement rendez-vous pour recevoir leur dose.

Selon le site d'information L'Indépendant, la région ibérique ainsi que la ville de Barcelone vont tester cette nouvelle piste, alors qu'un million de personnes ne seraient pas encore vaccinées contre le Covid-19 sur ce territoire.

Selon les autorités catalanes, un quart des habitants âgés entre 20 et 34 ans n'ont pas encore reçu leurs doses.

Une catégorie d'âge encore très présente sur la plate-forme de rencontres où de nombreux célibataires cherchent une relation.

Trouver une raison pour se faire vacciner

«On essaie d'attirer les plus jeunes, qui ont du mal à trouver une raison pour se faire vacciner», a déclaré à la presse Carmen Cabezas, la secrétaire à la Santé de la Catalogne.

«Si on ne s'est pas encore vu, demande-moi un rendez-vous». Voici le message qui sera adressé aux utilisateurs de Tinder dès cette semaine et dans les prochains jours. Ces derniers devraient le recevoir dans leur boîte de messages au milieu de leurs derniers «match». Un lien permettra ensuite de d'expliquer les démarches et la nécessiter de se faire vacciner contre le Covid, explique-t-on.