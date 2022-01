Galaxy S22 : Samsung dévoilerait ses nouveaux smartphones le 8 février

Le Galaxy S21 FE est à peine sorti que Samsung s'apprête à lever le voile sur ses futurs smartphones haut de gamme. La gamme des Galaxy S22 serait présentée le 8 février prochain, croit savoir le site d'informations coréen Digital Daily.

Selon ce média, un nouvel événement Unpacked (nom donné aux keynote du géant sud-coréen) serait prévu à cette date, avant de lancer les précommandes le lendemain pour «un lancement mondial de leur commercialisation prévue d'ici au 24 février». Le site coréen partage une citation d'un membre de Samsung sur la question afin d'appuyer son information, qui n'a, pour l'instant, ni été confirmée, ni infirmée par le géant de l'électronique.

Si ces dates sont reprises par de nombreux médias spécialisés dans le marché des nouvelles technologies, c'est également parce que celles-ci sont proches de celles avancées par un leaker américain Jon Prosser, qui avançait quant à lui dès le 21 décembre dernier, une présentation mondiale le 9 février, pour un lancement commercial prévu pour le 25 février.

I’m being told that the dates for the Samsung Galaxy S22 series have been moved





Pre-order is now scheduled for February 9, 2022





General availability is now February 25, 2022





Sources are citing a pretty significant supply chain issue.

— Jon Prosser (@jon_prosser) December 21, 2021