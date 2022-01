Pourquoi le cours des cryptomonnaies chute-t-il ?

Que se passe-t-il du côté des cryptomonnaies, dont les plus influentes comme le bitcoin, l'ether ou encore le binance coin avaient atteint des records en 2021 ? Depuis le 1er janvier, la majorité d'entre-elles ont vu leur cours chuter.

Le bitcoin, notamment, a perdu 12 % de sa valeur ces derniers jours avec un plus bas brièvement constaté sous la barre des 40.000 dollars le 10 janvier dernier. Une donnée qui trahit les inquiétudes entourant les cryptomonnaies actuellement. La frilosité des investisseurs et des spéculateurs trouve essentiellement son explication dans l'attente d'une décision de la FED (la Réserve fédérale américaine).

Alors que les années 2020 et 2021 avaient autorisé les Etats-Unis à produire des liquidités en masse sur les marchés, la FED a adopté une politique monétaire très souple. Toutefois, la réserve fédérale devrait resserrer les vis afin de contrôler l'inflation. Résultat, les bourses mondiales dévissent également, tout comme la plupart des cryptomonnaies. En atteste ainsi l'évolution du cours du bitcoin sur un mois qui a amorcé une chute importante depuis le 1er janvier (photo ci-dessous).

Considérés comme une valeur refuge, à l'instar de l'or par exemple, par les investisseurs tant que les taux d'intérêts restaient bas, le bitcoin et d'autres cryptomonnaies avaient séduits les acquéreurs plus prompts et ouverts à réaliser des investissements risqués. Si la FED agit en faveur d'une politique moins permissive, les investissements dans les cryptoactifs deviendraient de fait moins attractifs.

Une décision attendue ce vendredi

Ces éléments expliquent donc l'inquiétude des investisseurs ces derniers jours. Tous attendent les chiffres de l'inflation américaine qui seront connus ce vendredi 14 janvier. Une date cruciale pour cette nouvelle année.

«Si les données publiées dépassent les attentes du marché, on peut s'attendre à encore plus de ventes de bitcoins car les investisseurs calculent que plus l'inflation est forte, plus la FED devra agir vite», explique à l'AFP Marcus Sotiriou, analyste chez le courtier de cryptomonnaie GlobalBlock.