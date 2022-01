Tout savoir sur la loi de renforcement du contrôle parental sur Internet, examinée par les députés

Afin de renforcer la protection des plus jeunes lorsqu’ils sont devant un écran, les parlementaires examinent ce mercredi 12 janvier, en première lecture, une proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur Internet.

Déposée le 3 novembre 2021 par les députés de la majorité, et rendue publique le 12 novembre, cette loi a pour but de faciliter le recours au contrôle parental sur les équipements numériques.

«Je veux que l’on facilite la vie des parents et que l’on protège nos enfants», avait déclaré Bruno Studer, élu du Bas-Rhin et président de la commission Culture et Education.

Ce dernier avait tenu à alerter sur les dangers de l’exposition accidentelle des enfants aux contenus pornographiques sur Internet et les réseaux sociaux.

Un outil préinstallé dans chaque appareil

Dénonçant une «sous-estimation» du contrôle parental, ce projet de loi propose que soit installé sur tous les appareils connectés un outil de contrôle parental.

Il reviendrait alors aux fabricants de proposer aux utilisateurs son activation lors de la première mise en service de l’appareil, smartphones, ordinateurs ou consoles de jeux.

Lors d’une présentation des nouveaux outils pour lutter contre le harcèlement scolaire, Emmanuel Macron avait soutenu ce «changement de loi», affirmant qu’il s’agissait «d’un combat collectif».

Le chef de l’Etat avait assuré que le gouvernement ferait en sorte que le contrôle parental «soit installé sur tous les téléphones, ordinateurs et tablettes utilisées par les enfants».

Un accessoire simple «pour contrôler»

S’il a reconnu qu’il ne s’agissait pas d’une «solution miracle», Bruno Studer a reconnu que cet outil était un accessoire «simple pour contrôler et ensuite dialoguer».

L’élu a estimé qu’aujourd’hui, la complexité de ces outils pouvaient décourager les parents, et encore plus particulièrement «ceux les plus éloignés des usages numériques».

Un obstacle qui n’empêche pas le porteur de cette loi de d'être confiant.

Si le délai d’adoption est relativement court, il n’exclut pas qu’il le soit à la fin de la session parlementaire prévue fin février.