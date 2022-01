Google achète des bureaux à Londres pour 1 milliard de dollars

Un milliard de dollars, soit environ 874,5 millions d'euros. C'est la somme colossale investie par Google pour devenir propriétaire d'un complexe de bureaux au cœur de Londres, a-t-on appris ce vendredi 14 janvier.

C'est dans le célèbre quartier de King's Cross que le géant américain a choisi de prendre ses quartiers en rachetant notamment des locaux dont il était locataire. Mais en vue de son expansion, Google a investi dans un gigantesque complexe de 90.000 mètres carrés.

«Google aura la capacité d'accueillir 10.000 employés sur ses sites au Royaume-Uni, en incluant le nouveau projet de King's Cross», a précisé l'entreprise, filiale du groupe Alphabet, dans un communiqué. Quelque 6.400 employés travaillent pour le géant des nouvelles technologies Outre-Manche, dont près de 700 ont été embauchés l'an dernier.

Un achat immobilier record qui a de quoi interroger les plus septiques à l'heure où le télétravail s'impose de plus en plus, même au sein de ce groupe. Mais ce projet britannique «témoigne de la confiance continue de Google dans le bureau en tant que lieu de collaboration et de connexion en personne», a répondu la firme. Ce complexe réunit trois bâtiments autour d'une place publique. Il a été dessiné par l'architecte italien Renzo Piano (déjà auteur du célèbre Centre Pompidou à Paris).

Le grand patron de Google et du groupe Alphabet Sundar Pichai a annoncé sur Twitter cette nouvelle et a souligné sa volonté de créer un «futur lieu de travail plus flexible».

As part of our commitment to the UK’s growth & success, we're excited to purchase our Central Saint Giles office in London and invest in creating a more flexible future workplace. Looking forward to having space for 10,000 Googlers across our UK sites! https://t.co/x7X9B4qtuG

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 14, 2022