Quelles sont les licornes françaises ?

Toutes valorisées à plus d'un milliard de dollars au minimum sans être entrées en bourse, les entreprises et start-up qui ont franchi ce cap symbolique sont appelées des licornes en France. En ce début 2022, l'Hexagone compte 25 licornes sur son territoire, preuve du dynamisme du marché.

Rien que sur les dix premiers jours de l'année, trois nouvelles sociétés ont rejoint ce cercle restreint. Ainsi, Payfit, Ankorstore et Qonto sont officiellement devenues des licornes pour cette liste mise à jour au 13 janvier. 2021 fut d'ailleurs une année record en termes de nouvelles licornes françaises et le pays devrait profiter de nouvelles retombées tout au long de 2022.

Voici donc, dans l'ordre alphabétique, les licornes recensées sous le drapeau tricolore. Toutes comptent parmi la fine fleur du marché lié aux nouvelles technologies et aux services numériques.

Aircall

Fondée en 2014, Aircall est une entreprise misant sur la téléphonie dans le cloud pour les appels professionnels. Son dispositif permet d'échanger partout dans le monde mais aussi d'intégrer les logiciels des entreprises dans son offre. Aircall est valorisée à plus d'un milliard de dollars et génère déjà plus de 100 millions de dollars (environ 87,5 millions d'euros) par an de chiffre d'affaires.

alan

Cette assurance santé est à l'heure du monde numérique pour proposer une solution digitale à l'instar des néobanques, tandis qu'un chat permet d'échanger pour obtenir des réponses rapides à ses questions. Alan est valorisée à hauteur de 1,4 milliard de dollars.

Ankorstore

Présente dans 23 pays européens, la licorne Ankorstore se décrit comme un grossiste pour mettre en relation les professionnels via le monde digital. Fondée en 2019, la start-up a rejoint le club des licornes françaises début 2022 et est déjà valorisée 2 milliards de dollars.

BackMarket

Devenu un incontournable de la vente en ligne de produits électroniques reconditionnés (notamment des smartphones), BackMarket a été créé en 2014. Il est aujourd'hui une place de marché valorisée 5,7 milliards de dollars.

BlaBlaCar

Créée en 2006 à l'aube des premières réflexions autour du covoiturage, BlaBlaCar n'est plus une start-up mais un poids lourd de l'industrie des transports qui fait partie de notre quotidien. Elle est à présent valorisée plus de 2 milliards de dollars.

Content Square

Spécialiste de l'analyse de données comportementales auprès des internautes et des mobinautes, Content Square a pris rapidement une place importante sur ce marché lors de sa création en 2012. Cette entreprise pèse déjà 2,8 milliards de dollars.

Deezer

Pépite française présente dans le secteur des plates-formes de streaming audio (musiques et podcasts), Deezer est désormais bien connu dans l'industrie du divertissement. Créé en 2007, Deezer a dépassé le milliard de dollars de valorisation.

Dental Monitoring

Société spécialisée dans la MedTech (la médecine alliée à la technologie), Dental Monitoring s'adresse aux professionnels de la santé dentaire et buccale pour le suivi des patients à distance notamment. Cette entreprise fondée en 2012 pèse un milliard de dollars.

Doctolib

La pandémie de Covid-19 a fait exploser la prise de rendez-vous médicaux par le biais de la plate-forme Doctolib. Créée en 2013, elle dépasse désormais le milliard de dollars de valorisation. Un incontournable.

IAD

En misant sur des agents immobiliers indépendants, IAD est venu changer la donne dans ce secteur depuis sa création en 2016. Un réseau désormais bien installé et valorisé à hauteur de 1,2 milliard de dollars.

Ivalua

Bien placée dans le secteur B2B, Ivalua a été fondée en l'an 2000. C'est donc un vétéran des licornes qui propose un service mettant en relation les fournisseurs et pour gérer les dépenses. On parle ici d'une valorisation à un milliard de dollars.

Ledger

Fondée en 2014, Ledger est rapidement devenue une entreprise incontournable pour les personnes détenant des cryptomonnaies. En proposant des portefeuilles hyper-sécurisés sur des clés cryptées, Ledger a profité du boom international des cryptoactifs et s'en trouve valorisé à plus de 1,5 milliard de dollars.

Lydia

Le paiement mobile entre amis, voici le credo dans lequel Lydia s'est lancé rapidement en 2011 pour en devenir le leader. Aujourd'hui, cette fintech est valorisée plus d'un milliard de dollars.

ManoMano

Le bricolage est en plein boom et un secteur qui n'avait pas de vraie marketplace jusqu'à la création de ManoMano en 2012. Avec une valorisation à plus de 2,6 milliards de dollars et un business étendu en Europe, le bricolage a su rapporter gros.

Meero

Avec le boom des réseaux sociaux et du web, le monde est devenu plus accro aux contenus visuels. Depuis 2014, Meero a compris que le business de la photographie professionnelle pouvait être accompagné avec de multiples services. Elle est valorisée un milliard de dollars.

Mirakl

En seulement 10 ans d'existence (depuis 2012), Mirakl est devenue un des poids-lourds pour éditer des marketplace aux entreprises qui en ont besoin. On parle d'une valorisation à plus de 3,6 milliards de dollars, l'une des licornes les plus importantes du pays.

OVH Cloud

Introduite en bourse fin 2021, OVH Cloud a su capitaliser sur la croissance impressionnante du marché du cloud. Créé en 1999, c'était toutefois une licorne avant d'entrer en bourse avec une valorisation à 4 milliards de dollars.

Owkin

L'intelligence artificielle au service du développement des médicaments et de la réflexion des médecins pour leur donner de «super-pouvoirs» pour soigner. La MedTech Owkin a bien grandi depuis sa création en 2016. Dans le domaine de la santé, cette licorne a dépassé le milliard de dollars de valorisation.

Payfit

Parce qu'établir des fiches de paie peut s'avérer compliqué pour les PME, l'entreprise Payfit propose depuis 2016 une solution externalisée et une plate-forme de gestion pour les services. Cette start-up pèse déjà 2 milliards de dollars.

Qonto

Qonto a rejoint le cercle des licornes françaises. Valorisée à hauteur de 5 milliards de dollars (l'une des plus grosses de la sphère licorne), cette fintech lancée en 2016 fait tourner son business depuis 2017 en accompagnant les PME et les entrepreneurs comme une néobanque avec des services dématérialisés pour suivre leurs projets.

Shift technology

Shift Technology mise sur l'intelligence artificielle dans le secteur des assurances. A ce jour, plus de 2,5 milliards de sinistres ont été analysés dans le monde grâce à sa technologie. Sa valorisation dépasse le milliard de dollars.

Sorare

Dans le secteur des NFT, Sorare a su conquérir les fans de foot en s'inspirant des cartes à collectionner et en permettant de jouer à un jeu en ligne qui permet de gagner de l'argent en jouant les sélectionneurs. Lancée en 2018, l'année 2021 lui a permis de suivre l'explosion du marché des NFT et la société est désormais valorisée plus de 3,7 milliards d'euros.

Swile

Anciennement Lunchr lors de sa création en 2016, la société est devenue Swile en 2018. Elle propose une carte destinée aux salariés des entreprises pour réunir leurs avantages, comme les tickets-restaurants, des coupons... Elle a depuis dépassé le milliard de dollars de valorisation.

Veepee

Déjà présente sur le marché de la vente en ligne grâce à ses rabais importants, Veepee (anciennement Vente-Privee.com) a fini par s'internationaliser -d'où son changement de nom plus anglophone-. Une des grandes réussites françaises dans ce secteur et valorisée à plus d'un milliard de dollars.

Vestiaire Collective

Dans le milieu de la French Tech, Vestiaire Collective a rejoint les licornes françaises en mars 2021. Cette société est spécialisée dans les produits de luxe de seconde main, en développant un système d'expertise pour vérifier que le produit vendu n'est pas une contrefaçon. Une valorisation à hauteur de plus d'un milliard de dollars.

Voodoo

Dans le secteur du jeu vidéo, le nom de Voodoo ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, cette start-up est spécialisée dans les jeux mobiles, comme Paper.io, Stack Colors ou encore Cube Surfer. On parle de 300 millions de joueurs mensuels. Voodoo atteint une valorisation à hauteur de 1,4 milliard de dollars.