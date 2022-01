Vidéo : une voiture autonome atteint 278 km/h lors d'une course

Une voiture autonome a atteint la vitesse de 278 km/h lors de l'Indy Autonomous Challenge au Consumer Electronics Show (CES) 2022 qui s'est tenu à Las Vegas du 5 au 7 janvier. Une nouvelle prouesse, symbole du progrès de cette technologie.

Le véhicule surnommé «Minerva» a remporté la compétition en établissant un nouveau record de vitesse. Cette voiture a été fabriquée par l'équipe Polimove représentant les Universités de Polytechnique de Milan (Italie) et d'Alabama (Etats-Unis). Elle entre donc dans l'histoire en devenant le premier champion de la compétition de voitures autonomes en face-à-face lors de l'Indy Automous Challenge. Cette compétition opposait cinq voitures de cinq pays, représentants 7 universités à travers le monde.

