Wikipédia ne reconnaît pas les NFT comme des œuvres d’art

Les jetons non fongibles, dits NFT, ne seront, pour le moment, pas reconnus en tant qu’œuvres d’art dans Wikipédia.

Si les NFT sont intimement liés aux cryptomonnaies, l’encyclopédie en ligne Wikipédia a décidé de ne pas les classer en tant qu’œuvres d’art à part entière.

Selon le site spécialisé artnet, un vote aurait été mis en place et à la quasi unanimité, les éditeurs de Wikipidia ont refusé de classifier les Non Fungible Tokens comme des œuvres.

Selon les éditeurs, il ne serait pas raisonnable de «décider de ce qui compte comme art ou non».

La consternation règne depuis cette annonce, au sein de la communauté des cryptomonnaies, et des détenteurs de NFT.

Wikipédia étant une référence mondiale, le cours de ces derniers pourrait être négativement impacté.

Le co-fondateur de la populaire plate-forme NFT Nifty Gateway s'en est plaint sur Twitter. «Il y a un débat sur Wikipedia qui a le potentiel de classer officiellement les NFT comme "pas de l'art" sur l'ensemble de Wikipédia. Wikipédia est une source mondiale de vérité. Ne pas classer les NFT dans la catégorie «œuvres d’art» serait un désastre !»

