Netaverse : la nouvelle technologie pour suivre la NBA en réalité virtuelle

Le week-end dernier, lors du match opposant les Brooklyn Nets et les New Orleans Pelicans, les fans ont pu expérimenter le «Netaverse», une technologie de diffusion de match en réalité virtuelle à 360°.

Le nom est vraisemblablement la contraction du nom de l’équipe, les Nets, et l’univers alternatif accessible en réalité virtuelle, le Metaverse.

Le samedi 15 janvier dernier, les fans des Nets ont pu vivre une expérience qu’ils n’avaient jamais pu voir avant, ni au Barclays Center, ni ailleurs : assister à un match NBA depuis n’importe où sur le terrain.

Dans une vidéo publiée le 16 janvier, sur Twitter, par Yes Network, les fans de NBA du monde entier ont pu avoir un aperçu de ce qu’ont vécu les quelques privilégiés ce soir-là.

«Ce soir, la NBA, les Brooklyn Nets et le YES Network sont fiers de présenter une toute nouvelle technologie ici au Barclays Center. Nous appelons cette nouvelle vue "Le Netaverse" et ce soir est la première mondiale», a déclaré Michael Grady, annonceur pour Yes Network.

Une technologie de haut vol pour vivre la NBA sous un nouveau jour

Grâce à plus d’une centaine de caméras haute résolution positionnées tout autour du terrain de Brooklyn, les images et la position des joueurs sur le terrain ont été transmises directement au logiciel Free Viewpoint, développé par Canon, afin de générer en temps réel des modèles 3D détaillés de chacun des joueurs, et ce, avec le bon éclairage et le bon volume.

Avec cette nouvelle technique de diffusion, les fans pouvaient se positionner pratiquement où ils le souhaitaient pour assister à la rencontre : bords du terrain, derrière le panier, et même en plein milieu du terrain…

Plusieurs ont qualifié la technologie de «cool» ou de «folle». D’autres se sont empressés de comparer ces images au jeu de simulation de basketball NBA 2K. Avec autant de détails et un point de vue libre, il faut dire que les comparaisons sont faciles.

Aujourd’hui, les Brooklyn Nets sont la seule équipe de sport professionnel à utiliser cette technologie, et à prendre un coup d'avance en vue de la création du futur Metavers. À voir si d’autres équipes de la NBA décident de sauter le pas…