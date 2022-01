Cybersécurité : Les athlètes des JO de Pékin pourraient être espionnés via leurs mobiles

Les athlètes internationaux qui disputeront les JO de Pékin du 4 au 20 février prochains seront-ils espionnés via leurs smartphones ? La société canadienne Citizen Lab, spécialisée dans la cybersécurité, les met en garde à quelques jours de la cérémonie d'ouverture.

Selon les chercheurs de Citizen Lab, l'application officielle MY2022, que les participants et leurs staffs doivent télécharger sur leurs mobiles afin d'obtenir des informations liées aux épreuves, comporterait des failles inquiétantes.

Car MY2022 doit notamment être utilisée pour contrôler le statut sanitaire de dizaines de milliers de personnes appelées à transiter dans la bulle mise en place par Pékin, afin de surveiller la transmission potentielle du Covid-19. Problème, les vulnérabilités détectées dans cette application mobile pourraient permettre à des hackers de récupérer des données personnelles, prévient Citizen Lab.

Un sabotage à des fins de surveillance ?

«La Chine est connue pour avoir sapé les technologies de chiffrement afin de pratiquer la censure politique et la surveillance. Dès lors, il est raisonnable de se demander si le chiffrement des données de cette application n'a pas été volontairement saboté à des fins de surveillance», a alerté Jeffrey Knockel, auteur de l'étude canadienne.

Interrogé par l'AFP, le comité d'organisation des JO de Pékin a affirmé de son côté que ces inquiétudes «n'étaient fondées sur aucune preuve et que les informations contenues dans MY2022 ne seraient utilisées que pour les Jeux olympiques». De plus, le Comité international olympique a mandaté deux organes spécialisés en cybersécurité, qui ont testé l'application et n'y avaient décelé aucune «vulnérabilité cruciale».

Toutefois et par mesure préventive, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Belgique et les Pays-Bas notamment ont déjà conseillé à leurs athlètes de ne pas apporter avec eux leur smartphone personnel ou leur ordinateur et de préférer se procurer des modèles «jetables» qu'ils pourront utiliser seulement le temps des JO.