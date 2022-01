Osez le féminisme signale des milliers de vidéos illégales sur des sites pornographiques

L’association Osez le féminisme a annoncé avoir procédé à 200 signalements sur la plate-forme Pharos de vidéos «illégales» présentes sur des sites pornographiques très populaires.

Les signalements représentent des milliers de vidéos mises en ligne et visent des catégories entières en raison «d’actes de torture et de barbarie, incitations à commettre des crimes et des délits, pédocriminalité, viols, apologie de la haine raciale».

Impunité des sites pornographiques

«Ces images intolérables contreviennent au droit pénal et international mais restent accessibles à toutes et à tous sur Internet», déplore Osez le féminisme dans un communiqué, publié dimanche.

L’association dénonce également «l’impunité» qui règne autour des contenus. «Si on avait accès à ce même genre de contenu dans n’importe quel autre contexte, ces vidéos seraient immédiatement considérées comme violentes, bannies, condamnées» , mais «comme il s’agit de sites pornographiques, ça passe pour de la sexualité, de la liberté d’expression», souligne ainsi auprès de France Info Alyssa Ahrabare, porte-parole de l’association.

Osez le féminisme exprime par ailleurs sa vive inquiétude pour les victimes de ces vidéos : «Le consentement de ces femmes est extorqué, les vidéos des violences sexuelles qu’elles ont subies sont postées sur Internet, elles subissent des humiliations à grande échelle qui ont des conséquences physiques et psychologiques catastrophiques».

L’association féminisme met également en garde contre les conséquences de ces contenus pour la société dans son ensemble, notamment pour la construction de la sexualité des plus jeunes. Selon les dernières données du ministère de la Santé, à 12 ans, près d’un enfant sur trois a déjà été exposé à des contenus pornographiques, que ce soit de manière délibérée ou accidentelle. En outre, 44% des jeunes ayant déjà eu des rapports sexuels déclarent reproduire des pratiques qu’ils ont pu voir dans ces contenus.

Avec cette campagne, Osez le féminisme «appelle le ministère de l’Intérieur à se saisir sérieusement du sujet des violences perpétrées et légitimées par le système pornocriminel».