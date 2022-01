P50 Pocket et P50 Pro : Huawei veut frapper fort sur le marché des mobiles

Après un retour timide avec le Nova 9 sorti fin 2021, le géant chinois de l'électronique Huawei a levé le voile ce mercredi 26 janvier sur les smartphones P50 Pro et P50 Pocket. Deux modèles premium qui démontrent l'ambition du constructeur de revenir au premier plan du marché de la téléphonie mobile.

Dépassé par son rival chinois Xiaomi notamment, et mis à mal par une politique américaine contraignante y compris en Europe, Huawei a passé une année 2021 dans l'ombre sur le marché des smartphones. Mais en ce début d'année, le géant a souhaité démontrer sa volonté de revenir sur le devant de la scène. Le groupe chinois a ainsi présenté les P50 Pro et P50 Pocket, qui sont respectivement lancés ce 26 janvier pour le premier modèle, et à partir du 1er mars en France pour le second.

Avec des tarifs oscillant entre 1.199 euros pour le P50 Pro et 1.299 euros pour le P50 Pocket, Huawei vise clairement la concurrence de Samsung et d'Apple, notamment, sur le segment premium. C'est même le géant sud-coréen que le chinois vient défier sur son terrain des mobiles à écrans pliables avec le modèle Pocket, puisque celui-ci est le premier rival offciellement déclaré du récent Galaxy Z Flip 3.

Facile à ranger et offrant un large écran de 6,9 pouces une fois déplié, le P50 Pocket se veut élégant, et un modèle qui vise notamment un public féminin. Huawei mise sur un équipement photo complet, accompagné d'un petit écran circulaire sur sa façade repliée afin d'afficher les notifications et d'avoir également un retour caméra pour faire un selfie ou se repoudrer le nez.

Le P50 Pro pour l'expérience photo

De son côté, le P50 Pro se place quant à lui sur le créneau du photophone, comme toute la gamme P du constructeur. Toujours accompagné du savoir-faire de Leica, cet appareil propose de combiner le travail de plusieurs capteurs, avec notamment les capteurs True-Chroma, capables de «capturer jusqu’à 103% de lumière en plus par rapport aux capteurs de 2021». En outre, une technologie combinant l'analyse computationnelle permettrait de s'approcher au plus près des couleurs observées à l'œil nu lors d'une prise de vue. Le tout accompagnera un bel écran de 6,6 pouces.

Avec les P50 Pro et P50 Pocket, Huawei prépare donc le terrain de la reconquête. Toutefois, les deux produits ne seront pas compatibles 5G. Ils fonctionneront sous Harmony OS 2.0, le système maison de Huawei.