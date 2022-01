Catawiki note une nouvelle année record pour les enchères en ligne

En 2021, les Français ont dépensé plus de 97 millions d'euros sur Catawiki. La plate-forme de ventes aux enchères en ligne, qui fête ses 10 ans cette année, livre ce jeudi 27 janvier un rapport qui témoigne de l'appétit croissant des Français pour ce type de service.

Si l'explosion des ventes en ligne n'est pas nouvelle, renforcée notamment par la pandémie, 2021 est symbolique d'un nouveau cap pour ces plates-formes. Catawiki déclare ainsi avoir attiré 50 % de nouveaux utilisateurs l'an passé, et en recense désormais 176.000 dans l'Hexagone. En 2021, le total des ventes a atteint les 97 millions d'euros, contre 85 millions en 2020. Surtout, la société souligne que le budget moyen des acheteurs français était de 1.000 euros dépensés sur une ou plusieurs ventes l'an passé.

Et le profil des acheteurs s'avère éclectique, avec un fort intérêt chez les 18-24 ans qui représentent désormais le quart des utilisateurs de la plate-forme.

«Les produits de seconde main, le vintage et des objets d'art et de collection choisis et validés par des experts attirent. Il y a une prise de conscience que les biens liés à une passion ne sont pas éphémères, mais peuvent être gardés longtemps et même prendre de la valeur. Enfin, tout ceci s'inscrit aussi dans une démarche de consommation responsable», analyse pour CNEWS Cyrille Coiffet, directeur général de Catawiki.

La déco d'intérieur à la cote

Dans son bilan, Catawiki révèle que plus de 460.000 objets ont été mis en vente sur sa place de marché l'an passé. Les objets d'arts décoratifs constituent la catégorie la plus recherchée et la plus vendue. Ils témoignent également du contexte pandémique. «La décoration intérieure et l'aménagement de l’habitat que l'on voit comme un cocon démontrent que les Français ont voulu se réapproprier leur intérieur qui a été perçu comme une priorité», commente Cyrille Coiffet.

L'Art moderne et contemporain s'est également hissé à la 2e place des objets les plus vendus en 2021. «Nous avons notamment mis en avant la catégorie Artistes émergents, qui ne pouvaient pas exposer dans des galeries durant la pandémie. Cela a permis d'être une véritable bouée de secours pour le secteur en servant de tremplin pour plusieurs milliers d’artistes à travers le monde. Dans notre section «En direct de l’atelier», nous mettons en avant chaque semaine 2.000 nouvelles œuvres d’art», souligne-t-il, rappelant que l'équipe est passée en dix années de deux salariés à plus de 700, chargés notamment de l'expertise des ventes.

Les cartes à collectionner et les NFT en plein essor

La plate-forme a également connu un attrait croissant pour les cartes à collectionner, boostées par les 25 ans de la franchise Pokémon - avec un bond des ventes de l'ordre de + 380 %-, et le rétrogaming qui ont notamment fédéré les générations X et Z.

Après avoir organisé sa première vente aux enchères d'œuvres au format NFT en décembre dernier, Catawiki prévoit pour 2022 de développer les ventes liées à cette technologie d'authentification. Toutefois, Cyrille Coiffet tempère : «Chaque NFT mis en vente doit être accompagné d’une œuvre physique. Notre travail est de rendre les objets accessibles car tout le monde n’a pas de portefeuille de cryptomonnaies et nous souhaitons que ce soit possible de payer une œuvre physique et son NFT avec une carte de crédit. Dans le monde du NFT aujourd'hui, il y a un choix infini mais personne ne vous accompagne vraiment sur les plates-formes comme OpenSea ou MetaMask. Nous voulons au moins que la personne ait bien une œuvre d’art qu’elle pourra exposer en plus du NFT».