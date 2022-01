Apple portée par des ventes records d'iPhone 13 en 2021

Le dernier trimestre de l'année 2021 a permis à Apple d'engranger 124 milliards de dollars de chiffre d'affaires (environ 111 milliards d'euros), a annoncé la firme californienne dans la nuit de jeudi à vendredi. A eux seuls, les iPhone ont dépassé les 71 milliards de dollars.

La gamme d'iPhone 13 se vend plus qu'espéré alors que le secteur pâtit encore de la pénurie de composants électroniques. Ces modèles étant les principaux responsables d'une nouvelle année record pour la marque à la pomme.

«Malgré la pandémie, nous avons atteint les plus hauts revenus de l'histoire d'Apple», s'est ainsi félicité Tim Cook, le directeur général, lors d'une conférence aux analystes. Et de poursuivre : «Nous avons réalisé des records aussi bien dans les marchés développés qu'émergents et avons vu nos revenus croître dans toutes nos catégories, sauf les iPad, qui sont freinés par les difficultés sur la chaîne d'approvisionnement».

n°1 sur le marché chinois

Rien que pour ce trimestre de fin d'année, Apple a dégagé un bénéfice net de 31 milliards d'euros et annonce qu'actuellement 1,8 milliards de ses appareils (smartphones, tablettes, odrinateurs, montres connectées...) seraient utilisés à travers la planète. «Apple a vendu plus de 40 millions d'iPhone pendant la saison des fêtes, soit un record pour le groupe de Cupertino, malgré la pénurie», a souligné à l'AFP Dan Ives, un analyste de Wedbush, une société d'investissement californienne et expert du marché des nouvelles technologies.

Parmi les vecteurs qui ont permis à Apple d'atteindre le nouveaux records, les analystes mettent en avant le retour de la marque sur le marché chinois. Surclassée ces six dernières années par des marques chinoises comme Huawei, Vivo et Xiaomi, la marque américaine est revenue en force avec ses iPhone 13 et a pris la place de n°1 des vente dans le pays. «Les quatre téléphones qui se sont les mieux vendus dans les villes chinoises étaient des iPhone», a souligné Tim Cook aux investisseurs.