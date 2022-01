iPhone : Vous pourrez bientôt garder votre masque pour le déverrouiller avec Face ID

C'est une nouvelle attendue par de nombreux utilisateurs d'iPhone. Une nouvelle mise à jour d'iOS va bientôt permettre d'être reconnu par Face ID sans avoir à baisser votre masque.

Fini le fait de composer votre code digital pour déverrouiller votre iPhone, avec la nouvelle mise à jour iOS 15.4 ce sera un problème de moins. Pour l'heure disponible en version bêta, avant son déploiement à grande échelle, celle-ci propose une nouvelle fonctionnalité nommée «Utiliser Face ID avec un masque».

Une fois téléchargée cette mise à jour pour iPhone propose de basculer sur ce mode d'authentification. Apple y explique que Face ID va alors concentrer la reconnaissance faciale sur «les traits uniques du contour de vos yeux pour vous authentifier».

Il faudra, au préalable, opérer une nouvelle séquence où l'on regarde le module photo (dans l'encoche frontale de l'écran) pour reconfigurer Face ID. Ce dernier va vous inciter à faire quelques mouvements de votre visage en se concentrant sur votre regard. Il est à noter que vous n'aurez pas besoin de porter de masque durant la configuration.

Une option généralisée entre fin mars et début avril

Une fois cette nouvelle manipulation faite, vous pourrez constater que Face ID déverrouillera votre iPhone peu importante le type de masque que vous porterez. Il est à noter qu'il est possible de refuser cette nouvelle configuration de Face ID et de rester sur votre ancienne version, le classique Face ID identifiant l'ensemble votre visage à l'aide de la projection de plus de 30.000 minuscules faisceaux de lumière.

Si la version bêta d'iOS 15.4 est réservée dès maintenant aux personnes participant au programme des bêta-testeurs d'Apple, le grand public devrait pouvoir télécharger cette mise à jour d'ici à la fin mars, voire début avril. Une méthode était déjà utilisée par Apple afin d'autoriser un déverrouillage avec le masque, mais celle-ci impliquait d'avoir et de porter une Apple Watch synchronisée avec l'iPhone utilisé.