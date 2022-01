iPhone : voici tous les nouveaux emojis disponibles sur IOS 15.4

L'arrivée d'iOS 15.4 pour iPhone et iPad est prévue pour fin mars début avril, mais la version bêta, déjà disponible, permet de découvrir les nouveaux émojis qui accompagneront vos messages en 2022.

Un smiley au bord des larmes, un autre au garde-à-vous, des mains qui cachent les yeux, des lèvres qui se mordent de plaisir, des mains de toutes les couleurs qui se serrent... Plusieurs dizaines de nouveautés ont été ajoutées à iOS 15.4, toujours pour exprimer plus de sentiments et partager sa vision des choses avec un petit dessin. Selon Apple, il s'agit de l'ajout du nombre d'émoticônes le plus important depuis la mise à jour iOS 11.1 qui remonte à... 2017, rapporte le blog Emojipedia, spécialiste du sujet.

Parmi les nouveautés, on peut voir notamment un pas de plus vers l'inclusivité notamment pour les personnes transgenres, avec un émoticône qui représente un homme enceint.

Toujours plus de diversité

Parallèlement, les nouveaux emojis qui s'afficheront sur les messageries iPhone et iPad proposeront également plus de diversité, à l'image du choix qui sera proposé lorsque deux personnes voudront se représenter en train de se serrer la main en fonction de leurs couleurs de peau.

Outre les nouvelles émoticônes en lien avec les interactions sociales, un panel inédit de fruits, de légumes, de plantes et d'activités est également prévu dans cette mise à jour.

A l'image d'un troll pour les fans de fantasy, d'un toboggan, de bulles de savon, d'une béquille ou encore d'une boule à facettes.

Tous ces nouveaux emojis seront disponibles d'ici au deuxième trimestre de l'année. Il faudra toutefois veiller à télécharger iOS 15.4 pour les inclure à vos messageries.