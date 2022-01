Justin Bieber achète un NFT pour 1,3 million de dollars... Il en valait cinq fois moins selon les experts

Plus de 1,3 million de dollars pour un NFT. C'est ce qu'a dépensé la pop-star Justin Bieber pour acquérir un jeton non-fongible de la collection the Bored Ape Yacht Club. Un achat qui souligne la fièvre qui accompagne ce marché lié aux cryptomonnaies. Toutefois certains y voient une mauvaise affaire.

Il s'agit là d'une œuvre représentant un singe déprimé (d'où le nom de ces NFT). L'achat réalisé par le jeune chanteur canadien la semaine dernière a rapidement été commenté sur les réseaux sociaux, dès le 29 janvier. Car si certains ont salué le fait que la star investisse elle aussi dans les NFT, d'autres - plus au fait de ce marché naissant - ont estimé que Justin Bieber se serait fait avoir.

L'œuvre que le chanteur aurait acquise n'était en réalité pas rare. La rareté étant un élément qui fait généralement bondir la cote d'une œuvre NFT. Le compte Twitter spécialisé dans les cryptoactifs Theweeknd.eth estime que l'achat réalisé par Justin Bieber aurait dû être négocié cinq fois moins cher.

Justin Bieber really paid 5x the Bored Ape floor price for an ape with no rare traits





He just got finessed

— theweeknd.eth (@LilMoonLambo) January 29, 2022