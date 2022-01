Sorare : Pourquoi une carte NFT de Erling Haaland a-t-elle été vendue 609.000 euros ?

Devenu le nouveau jeu de cartes virtuelles à suivre pour les fans de foot qui possèdent quelques cryptomonnaies à dépenser, Sorare a affiché un nouveau record avec la vente d'une carte à l'effigie de l'attaquant norvégien Erling Haaland pour 609.000 euros.

Un chiffre colossal que même les plus rares des cartes Pokémon ont du mal à atteindre. Mais alors pourquoi un tel engouement autour de ce joueur et surtout d'une carte qui n'existe que dans la blockchain ?

Il faut connaître le fonctionnement de Sorare pour le comprendre. En effet, ce jeu en ligne met en vente des cartes plus ou moins rares et permet de former sa propre équipe virtuelle pour générer par la suite des revenus grâce à des matchs organisés dans ce monde numérique. Et plus une carte est rare, en l'occurrence celle mise aux enchères de Erling Haaland est unique, plus celle-ci cote et peut rapporter gros. A condition que le joueur enchaîne dans la vraie vie de belles performances au sein de son équipe. Dans le cas du joueur de 21 ans, beaucoup d'espoirs sont placés en lui au Borussia Dortmund, et ses bonnes statistiques en font un des joueurs les plus convoités au monde. Les parieurs peuvent donc miser gros pour obtenir des revenus en conséquence.

Des joueurs de foot également acheteurs

Mise aux enchères la semaine dernière sur la plate-forme Sorare, la carte en question a été adjugée 265 Etheruem, la monnaie électronique la plus souvent utilisée pour acheter des NFT. Une somme qui équivalait ce jour-là à plus de 609.000 euros.

Il faut également savoir que de nombreux joueurs de foot, très fortunés, enchérissent sur Sorare, faisant régulièrement monter la cote de certains joueurs. Le Français Antoine Griezmann avait d'ailleurs acheté sa propre carte en édition limitée. Il est même possible de racheter des cartes à des footballeurs professionnels. Un point qui satisfait les fans.