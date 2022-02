Football : ce capteur permet d’avoir des statistiques en temps réel comme les professionnels

La start-up Footbar a lancé un capteur pour permettre à des joueurs (professionnels ou amateurs) d’avoir des statistiques complètes après chaque match.

Connaître toutes ses statistiques comme un runner qui effectue ses sorties régulières afin de connaître son évolution (notamment sur Strava), c’est possible pour les «footeux» du dimanche. La start-up a lancé en mai 2021 ce capteur permettant de collecter toutes les données possibles lors de son match. Un produit que nous avons récemment testé

Simple à utiliser, Footbar fonctionne avec un capteur, du nom de Meteor, qui s’installe entre le genou et le mollet. Les données sont ensuite envoyées sur une application (Footbar) et l’utilisateur peut les consulter. Ainsi, sa vitesse, ses dribbles, sa défense, son physique, sa rapidité ou encore la vitesse de sa frappe… tout est analysé. Un régal pour les fans de data ou ceux qui rêvent d’avoir leur carte Fifa (en vrai !).

Le succès a été rapide pour cette application mise en vente chez Décathlon (99 euros). Mais les fondateurs ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. «Après le succès commercial du capteur sur la période de Noël, avec notamment une rupture de stock chez Decathlon, nous allons voir début 2022 déferler des milliers d'utilisateurs sur notre plateforme, a indiqué Jacques d’Arrigo, co-fondateur de Footbar et ancien directeur «international» des Girondins de Bordeaux. L'enjeu sera alors de valider la viralité de notre solution, afin de devenir, d'ici à deux ans, grâce à un million d'utilisateurs, un acteur incontournable de la pratique du football.»

La jeune génération friande de stats

Il faut dire que depuis le lancement, les retours positifs sont nombreux. Et le public visé initialement n’est pas celui auquel s’attendait les créateurs qui ont été agréablement surpris. «Nous avons au début conçu le produit pour un public adulte, mais le lancement auprès du grand public nous a fait prendre conscience d'à quel point la génération des 13-18 ans attendait un produit comme celui-ci, avoue Jacques d’Arrigo. Là où nous pensions qu'un utilisateur actif allait réaliser en moyenne deux séances par semaine avec le capteur, les meilleurs joueurs réalisent en réalité deux séances par jour !»

L’autre grand objectif de Footbar, qui a créé des partenariats avec des clubs professionnels comme Toulouse ou le Red Star (il y a également une discussion avec la Fédération néerlandaise de football), est aussi de pousser les jeunes à se surpasser sur le terrain et non derrière leur écran, comme le veut (peut-être un peu trop) l’époque actuelle. «Le numérique est aujourd'hui présent partout, sauf dans la pratique du foot qui est restée identique à celle du siècle dernier, souligne le co-fondateur. Pour éviter de voir la nouvelle génération, celle qui n'a pas connu le Football sans les stats, délaisser la pratique physique au profit des jeux vidéo, nous avons décidé d'utiliser le meilleur des nouvelles technologies pour créer une nouvelle expérience de jeu, à mi-chemin entre sport à l'ancienne et e-sport.»