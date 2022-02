Twitter : voici comment changer votre nom d'utilisateur

Le nom d'utilisateur Twitter commence par le traditionnel @ et permet notamment de vous identifier et aux autres utilisateurs de vous retrouver. Mais si vous désirez le changer, c'est possible. Voici la marche à suivre.

Vous avez créé votre compte Twitter avec un nom amusant lorsque vous étiez étudiant et vous voulez avoir un nom plus professionnel ? Vous vous êtes marié(e) ? Ou bien le nom de votre société qui posssédait un compte a changé ? Les raisons pour adopter un nouveau nom d'utilisateur sont multiples. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui pensent devoir garder le même tant qu'ils sont abonnés à ce réseau social.

Afin de choisir un nouveau nom d'utilisateur la procédure est la suivante. Rendez-vous dans la section «réglages» modélisée par trois petits points (...) sur votre application Android ou par une petite roue en forme d'engrenage sur la version iOS. Les deux sont visibles en haut dans la barre de navigation de l'application.

Entre 4 et 15 caractères

Rendez-vous ensuite dans la section «Paramètres et confidentialité», puis dans «Votre compte» et «Informations du compte». Vous allez alors accéder à une page où votre mot de passe est à nouveau exigé (même si vous êtes déjà connecté). Il s'agit d'une étape de sécurité nécessaire pour «s'assurer qu'il s'agit bien de vous», rappelle le réseau social.

Une fois cette étape de vérification passée, vous devriez voir apparaître l'onglet «Nom d'utilisateur». Vous êtes alors invité à respecter certaines conditions : le nom doit «comporter entre 4 et 15 caractères maximum, les lettres, les chiffres et le trait de soulignement «_» sont admis. Les espaces sont exclus. Si le nouveau nom choisi est déjà utilisé par un autre membre de Twitter, l'application vous l'indiquera et vous invitera à en choisir un autre.

Vous pouvez également changer votre nom qui accompagne votre «@...». Ce nom d'affichage offre plus de souplesse au niveau des caractères et peut en comprendre jusqu'à 50.

Enfin, réfléchissez bien avant de faire ce changement. Car dès lors que votre nom d'utilisateur est changé, l'ancien retombe automatiquement dans le domaine public et un autre utilisateur peut se l'attribuer.

Quels effets sur vos abonnés ?

Une fois ce changement de nom d'utilisateur effectué, Twitter précise que le nombre de vos abonnés et les messages que vous avez publiés, y compris en privé, ne seront aucunement affectés. Votre ancien compte reste le même.

Toutefois, Twitter conseille vivement de prévenir vos abonnés de ce changement. En effet si ceux-ci vous recherchent avec votre ancien nom d'utilisateur celui-ci n'apparaîtra plus ou peut ne pas être associé à votre nom si quelqu'un l'a repris. Idem, s'ils veulent vous envoyer un message privé.