Le réseau téléphonique historique et l'ADSL seront désactivés en 2030

Une page se tourne au profit de la fibre optique. Orange a annoncé avoir établi un calendrier prévoyant la fin de son réseau téléphonique historique ainsi que l'internet via l'ADSL pour l'année 2030.

Exit les fils en cuivre qui courent à travers le pays pour établir une communication téléphonique à l'ancienne. Pour l'opérateur Orange (anciennement France Telecom), le réseau téléphonique historique serait totalement remplacé par le réseau de fibres optiques d'ici à huit ans, selon le plan qui a été remis à l'Arcep (l'autorité régulatrice des télécoms), lundi 7 février. «Ce projet va constituer notre principal chantier d'infrastructures de la décennie à venir, alors que les dix dernières années ont été marquées par le déploiement de la fibre», a résumé Fabienne Dulac, présidente d'Orange France. Et de préciser que «conserver indéfiniment deux réseaux parallèles n'a pas de sens».

Selon le calendrier établi, qui doit faire l'objet d'une enquête publique à partir d'avril, Orange prévoit une première étape de transition jusqu'en 2025 auprès des communes concernées par le réseau historique et vieillissant. Cette première étape visera à «préparer la fermeture du réseau avec notamment des expérimentations menées au niveau des communes», résume l'opérateur. L'étape suivante se déroulera entre 2026 et 2030. Il s'agira alors d'une phase de fermeture technique du réseau historique accompagnée de l'arrêt de sa commercialisation.

Un réseau encore énergivore et fragile

Orange se concentrera sur le réseau dont il a la charge. Selon cet opérateur historique, le réseau en cuivre et l'ADSL sont «énergivores, coûteux, de plus en plus fragiles et ne sont plus capables de supporter la hausse continue des nouveaux usages et besoins en matière de trafic internet», explique-t-on. Une décision prise par Orange qui s'inscrit dans le plan de développement du pays, alors que le gouvernement ambitionne d'avoir d'une France entièrement fibrée d'ici à 2025.

Toutefois des élus s'insurgent, arguant de l'importance de maintenir un réseau de téléphonie fixe, comme un «service universel». En 2022, la France recense plus de 13 millions d'abonnés à la fibre pour 30 millions de foyers fibrés. En Europe, l'Espagne, la Suède et la Norvège ont entamé une transition similaire.