Comment bloquer l'accès aux sites pour adultes sur iOS et Android pour vos enfants

Un tiers des enfants âgés de 12 ans a déjà été exposé à de la pornographie en ligne, selon un rapport du ministère des solidarités et de la santé en 2021. Une proportion qui démontre l'accessibilité relativement aisée aux sites réservés aux adultes.

Et si le gouvernement a lancé l'an passé le site jeprotegemonenfant.gouv.fr, afin de donner les clés aux parents démunis face à la question, plusieurs solutions existent également pour paramétrer les smartphones et tablettes que vos enfants utilisent ou sont susceptibles d'utiliser.

Voici donc comment gérer ces sites interdits aux moins de 18 ans sur vos appareils sous Android et iOS.

Comment faire sur iOS

Sur iPhone et iPad sous iOS, il est possible de limiter l'accès au contenu à destination des adultes. Rendez-vous donc dans «Réglages» puis «Temps d'écran», sélectionnez la section «Contenu et confidentialité» et activez-la (en faisant glisser le bouton vers le vert).

Vous aurez alors accès à l'onglet «Restrictions de contenu» (visible un peu plus bas dans le menu) qui contient la section qui nous intéresse ici : «Contenu Web». Par défaut, celui-ci est paramétré sur accès illimité en utilisant Safari. Cochez alors «Limiter les sites web pour adultes».

Vous êtes alors invité à remplir une liste des sites que vous souhaitez autoriser ou interdire. A noter qu'une troisième option, intitulée «Sites web autorisés uniquement» permet d'accéder à une liste préétablie de sites considérés comme fiables par Apple. Il est également possible d'y ajouter les sites de votre choix. Votre enfant pourra alors utiliser Safari (mais seulement Safari) pour surfer sur Internet avec des contenus que vous aurez autorisés.

COMMENT FAIRE SUR ANDROID

Si vous disposez d'un appareil utilisant Android, nous vous conseillons de télécharger l'application Google Family Link. Il s'agit-là d'une application officielle créée par Google et qui n'exige aucun abonnement payant pour gérer les appareils de vos enfants, contrairement à certaines applications disponibles sur le Play Store. Une fois l'application téléchargée, vous devrez y associer votre compte Google ainsi que le ou les appareil(s) utilisé(s) par vos enfants. Veillez également à ce que votre enfant puisse utiliser le navigateur Chrome et pas un autre. Vous allez alors devoir choisir l'appareil à superviser, celui-ci devant fonctionner sous Android. L'application va ensuite vous inviter à vous munir du smartphone ou de la tablette de votre enfant qui doivent également posséder Family Link et être associés à un compte Google différent que vous aurez créé pour votre enfant. Family Link permet d'en créer un facilement en appuyant sur «+» et laissez-vous guider.

Une fois le compte enfant confirmé et relié au vôtre, vous allez alors pouvoir configurer l'accès aux sites web et aux applications que vous souhaitez interdire. Là encore vous pouvez entrer manuellement les adresses des sites dont vous souhaitez bloquer l'accès dès que l'enfant tente d'y aller via le navigateur Google Chrome.