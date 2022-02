Playboy va ouvrir un manoir virtuel dans le Metavers

Créé en 1953, Playboy a choisi de passer un nouveau cap pour conquérir une nouvelle génération. Le célèbre magazine érotique a annoncé sa volonté de créer un manoir virtuel au sein du Metavers.

Si le célèbre manoir emblématique de Hugh Hefner (1926-2017) a largement été médiatisé pour ses fêtes, celui-ci servira de nouveau lieu d'accueil pour les abonnés à sa plate-forme Centerfold, un réseau social qu'entend développer Playboy. Le PDG de la marque, Ben Kohn, a annoncé ce projet au média américain CNBC.

Le manoir sera donc conçu comme un hall où pourront se retrouver les membres du réseau social pour ensuite accéder à différents contenus, qui seront exclusifs aux abonnés. Selon Ben Kohn, ce lieu virtuel fera la promotion de «la liberté créative, l'expression artistique et de la positivité sexuelle», tandis que le groupe, spécialisé dans le contenu à destination des adultes, compte s'appuyer sur cette technologie en tant que relais de croissance.

Le marché très lucratif des NFT

Parallèlement, Playboy misera sur les NFT. A commencer par son logo en forme de tête de lapin et mondialement connu, dont l'image a fait l'objet de nombreuses œuvres vendues au format NFT. «Si le magazine était l'un des produits de l'entreprise, c'est vraiment cette tête de lapin que presque tout le monde connaît et qui vaut des milliards et des milliards de dollars (...). Quand vous pensez à Playboy, une image s'impose à votre esprit», s'est félicité Ben Kohn.

L'an passé, la marque a donc commercialisé une collection de 11.953 jetons non fongibles (NFT) représentants son logo de manière différente et qu'elle a appelé Rabbitars, contraction entre Rabbit (lapin en anglais) et dollars.