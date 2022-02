Sony dévoile des écouteurs d'un nouveau genre, les LinkBuds

Dans un marché très uniformisé depuis le lancement des AirPods d'Apple il y a plus de cinq ans déjà, les écouteurs sans fils n'ont pas connu de réelle innovation. Mais en ce mardi 15 février, Sony se démarque avec ses LinkBuds, des écouteurs pensés autrement.

Le constructeur japonais vient en effet de dévoiler une paire d'écouteurs à glisser au creux de l'oreille dotés d'un design atypique. Ils sont en effet présentés comme un produit basé sur une forme circulaire ouverte, on découvre alors des écouteurs munis d'un anneau en métal avec un trou en leur centre. Un détail qui change ici l'approche d'un tel objet pour définir une expérience qui ne coupe pas son porteur du monde extérieur.

Sony n'entend donc pas remplacer les écouteurs et les casques à réduction de bruit active, mais place les LinkBuds sur d'autres usages. A l'heure du télétravail, des séances de running en ville ou encore des voyages en métro ou en bus, certains mélomanes souhaitent garder une oreille attentive avec leur entourage, les informations sonores extérieures ou encore le bruit ambiant. C'est précisement cette cible de consommateurs que les ingénieurs de Sony ont voulu viser. Un produit que nous avons d'ailleurs pu tester en amont de cette annonce mondiale.

Interagir directement par la peau

Et dans les faits, les LinkBuds ont quelques arguments à faire valoir. Avec un produit pensé pour être porté au quotidien, Sony a travaillé leur légèreté et leur discrétion. Chaque écouteur ne pèse que 4,1 grammes. On ne parle pas non plus ici d'intra-auriculaire, mais d'écouteurs qui se posent au creux de la conque de l'oreille. Les appareils sont fournis avec des arcs de stabilisation en silicone (six tailles) amovibles pour être bien ancrés dans vos pavillons selon la forme de vos oreilles. Et à l'essai, le module s'avère facile à glisser, même s'il faut veiller à ce que celui-ci soit bien calé, pour ne pas les voir sauter.

L'appairage se fait simplement par Bluetooth, mais les LinkBuds possèdent aussi leur propre application Headphones Connect (sur iOS et Android) pour être paramétrés. On découvre d'ailleurs une autre innovation proposée par Sony, celle des commandes en tapotant directement sur la partie de la peau située sous votre tempe et juste devant votre oreille. Un système appelé «Wide Area Tap» basé sur des capteurs. L'idée est ici de ne pas appuyer sur l'oreillette, mais seulement sur votre peau, ce qui reste plus intuitif et assez efficace. Il est possible de paramétrer cette fonction via l'application en attribuant à chaque geste une commande : deux fois pour mettre en pause, trois fois pour monter le son ou changer de morceaux...

Côté son, Sony livre un produit étonnant, puisque les petits écouteurs offrent une belle présence sonore, avec un son détaillé que nous n'aurions pas soupçonné. Toutefois, le rendu sonore reste moins précis et impactant (notamment au niveau des basses) qu'avec des écouteurs ou un casque. Les mélomanes exigeants passeront donc leur chemin.

On pourra également saluer leur autonomie de 17h30 (en comptant les recharges avec leur écrin de rangement), ainsi que leur résistance à la transpiration pour les sportifs.

Reste que les LinkBuds offrent une expérience intéressante, ne serait-ce que pour tenir une conversation avec son voisin sans avoir à tendre l'oreille. Si certains écouteurs concurrents proposent un mode «Transparence» - où des micros vont transférer aux oreilles les sons ambiants -, le résultat sur les écouteurs de Sony est finalement plus naturel pour converser avec autrui. Quant à leur tarif de 200 euros, il s'affiche dans la moyenne haute des écouteurs sans fil.

LinkBuds, Sony, 200 euros, disponibles.