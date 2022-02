Présidentielle 2022 : Facebook, Instagram et WhatsApp partent en guerre contre les Fake News

Alors que les deux tours de l'élection présidentielle auront lieu les 10 et 24 avril prochains, le groupe Meta annonce ce mercredi partir en campagne contre les fausses informations sur Facebook, Instagram et WhatsApp.

Pointé du doigt ces dernières années pour avoir servi de plates-formes partageant des informations non vérifiées, les réseaux sociaux du groupe déploient cette année une vaste opération pour décrypter l'information et éduquer notamment ses jeunes utilisateurs en cette période électorale. Chacune des trois applications Instagram, WhatsApp et Facebook proposera un contenu spécifique.

Sur Instagram et Facebook, des vidéos, des reels et des stories seront proposés avec pour titre «Fake ou quoi ?!». Réalisés avec le média Loopsider, ces courts clips pédagogiques interrogent sur les fausses informations que l'on est susceptible de lire. L'idée est ici de donner les clés pour acquérir de la distance par rapport aux publications que l'on peut découvrir sur les réseaux.

Un nouveau service de signalement sur WhatsApp

Du côté de la messagerie WhatsApp, Meta propose un format intéressant sur ce sujet complexe, puisque les utilisateurs peuvent accéder à une formation en ligne gratuite. Celle-ci sera d'une «durée de 10 jours au cours de laquelle ils apprendront à repérer les théories conspirationnistes, les escroqueries, les canulars et les fausses informations pouvant circuler sur Internet et les réseaux sociaux. Alexandre Capron, présentateur de l’émission de vérification de faits “Info ou Intox” sur France 24, guidera à chaque leçon les participants, partagera son expertise journalistique et promouvra le partage et la diffusion d’informations fiables», explique Meta dans un communiqué.

L'AFP est également partenaire de l'opération et met à disposition un numéro WhatsApp pour que les utilisateurs puissent y signaler une potentielle fausse information qui circulerait. Il s'agit d'une première en France pour Meta. Le numéro de l'AFP sur WhatsApp est le suivant 06 47 08 70 46, et il suffit de l'entrer dans l'application pour lui envoyer les liens vers une information douteuse qui fera l'objet d'une vérification.