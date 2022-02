Waze : comment ajouter votre voix ou celle votre enfant pour le guidage vocal

Vous en avez assez d'écouter la même voix guider vos trajets sous Waze ? L'application propose une solution amusante et encore très méconnue pour ajouter la voix de votre choix, voire même la vôtre, pour vous orienter.

Votre enfant rêve de prendre la place du copilote virtuel ? Vous voulez agrémenter le guidage d'une voix amusante pour distraire vos passagers ? Waze, qui fédère plus de 16 millions d'utilisateurs sur les routes de France, dispose de fonctions cachées qui permettent de paramétrer ces élements et de mettre de côté les voix proposées par défaut. Il faut néanmoins créer au préalable un compte Waze (gratuit) pour y accéder.

Une fois connecté à votre compte sur l'application, rendez-vous dans «Mon Waze» puis «Paramètres» et sélectionnez l'onglet «Voix et Son», tout en haut du menu déroulant. Vous devez voir par défaut la mention «Voix Waze» et «Français (Vanessa)» dessus.

44 commandes vocales à enregistrer

Il suffit alors de la sélectionner et le menu proposera un «+» et «Enregistrer une voix». Vous devrez alors prévoir environ 15 à 20 minutes pour enregistrer votre voix ou celle de la personne de votre choix sur l'ensemble des commandes de guidage.

«Tourner à droite», «Dans 300 mètres», «Au rond point», «Déviation»... Au totale 44 commandes doivent être redites vocalement. Il faut donc prononcer toutes les instructions vocales une par une. Un petit bouton d'enregistrement est disponible à côté de chaque commande vocale et il est possible de faire plusieurs prises. N'oubliez toutefois pas d'être précis, Waze visant à conduire en toute sécurité.

L'effet amusant est garanti, d'autant plus que vous pouvez enregistrer autant de voix que vous le souhaitez et basculer entre elles avant de prendre la route. Waze précise que les enregistrements vocaux sont disponibles uniquement sur votre smartphone et disparaissent si vous changer d'appareil. Ils ne sont donc pas stockés sur votre compte Waze dans le cloud. Si enfin vous souhaitez revenir à la voix de guidage par défaut, vous pouvez revenir dans les paramètres et resélectionner la voix «Française (Vanessa)».