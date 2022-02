Find X5 Pro : quand Oppo tutoie Apple et Samsung en termes de qualité et de prix

Ce n'est plus vraiment une surprise, les constructeurs chinois n'ont désormais plus rien à prouver en termes de qualité sur les mobiles premium. Un constat que Oppo vient entériner ce 24 février avec son nouveau Find X5 Pro.

Superbe sur le plan du design, ce nouveau smartphone 5G vise à concurrencer directement les iPhone 13 Pro d'Apple et les Galaxy S22 Ultra de Samsung avec un tarif aussi élevé que ses rivaux. Le Oppo Find X5 Pro est en effet tarifé au prix de 1.299 euros. Si les précommandes sont ouvertes à partir du 9 mars, l'appareil sera commercialisé le 24 mars prochain.

Oppo reprend ici le concept de coque taillée sur un seul bloc, déjà vu sur le Find X3 Pro sorti l'an passé. Toutefois, la marque mise sur un ensemble en céramique très résistant avec une signature visuelle élégante au niveau du bloc photo qui épouse les courbes de son appareil.

On peut donc y voir trois capteurs, dont un grand angle de 50 Mpixels, qui intègre un véritable stabilisateur optique cinq axes ainsi qu'une lentille de verre pour «réduire l'aberration chromatique et offrir des couleurs plus fidèles», assure Oppo. A cela s'ajoute un ultra grand angle de 50 Mpixels, ainsi qu'un téléobjectif de 13 Mpixels.

Hasselblad en soutien

Surtout, l'ensemble hérite d'un atout intéressant avec une nouvelle puce dédiée nommée MariSilicon X. Gravée en 6 nanomètres celle-ci se consacre au traitement des photos pour leur offrir un piquet et une colorimétrie optimisés.

Enfin, Oppo signe également un partenariat avec Hasselblad, constructeur mythique d'appareils photo, qui a notamment équipé les astronautes de la Nasa. Comme Leica avec Huawei, Hasselblad a permis aux équipes d'Oppo de proposer un traitement numérique de l'image avec une colorimétrie plus douce et proche de la réalité. Cette fonction est accessible dans le mode Pro de l'appli Photo. Il est d'ailleurs dommage que le rendu Hasselblad ne soit pas accessible directement avec un petit bouton dédié sur le menu principal du mode photo afin de comparer les rendus.

Côté écran, Oppo mise sur un écran Oled flatteur de 6,7 pouces, dont le taux de rafraîchissement peut varier entre 1 et 120 Hz, une spécificité constatée aussi sur les iPhone 13 Pro. Sur le modèle que nous avons pu tester en avant-première, le Find X5 Pro révèle une image lumineuse qui répond aux standards actuels en matière de smartphone haut de gamme. On découvre également une caméra en façade de 32 Mpixels. La batterie de 5.000 mAh couplée au chargeur 80 Watts promet une charge rapide. «50 % peuvent être rechargés en douze minutes», avance Oppo.

Avec le Find X5 Pro, Oppo signe donc un mobile premium bien pourvu en démontrant un savoir-faire intéressant et une vraie identité visuelle, pour se démarquer de Xiaomi, Apple, Samsung et Huawei. Pour son lancement, Oppo déploie également d'autres mobiles dans la famille Find X, avec le X5 et le X5 Lite. Le premier des deux s'affiche à 999 euros et ne démérite pas. Si le design d'un seul bloc n'est pas ici proposé, on retrouve quasiment les mêmes prestations, à l'exception d'un écran légèrement plus petit avec une moins bonne résolution, 6,55 pouces FHD, 8 Go de Ram au lieu de 12 pour le X5 Pro, ainsi que le stabilisateur optique cinq axes qui n'est pas ici proposé. Enfin, le Find X5 Lite se positionne à 499 euros sur le milieu de gamme avec des prestations répondant à son niveau de prix.