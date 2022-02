Motorola Edge 30 Pro : un mobile séduisant pour les créatifs et les gamers

Motorola a signé un retour remarqué sur le marché des smartphones. Longtemps absente dans les magasins, la marque pionnière du secteur a reconquis les rayons. Une politique qu'elle entend développer avec le nouveau Edge 30 Pro, dévoilé ce jeudi 24 février.

Un smartphone positionné à 799 euros et qui sera lancé début mars en France. Avec ce modèle, la marque au M s'inscrit dans une logique grand public avec des spécificités propres à séduire des clients plus jeunes. D'un point de vue design, Motorola opte pour un dos en verre poli offrant un bel effet, tandis que trois capteurs se dessinent sur son bloc photo tout en rondeurs relativement discret. Si le coloris «bleu pétrole» sera celui mis en avant en magasins, Motorola proposera sur sa boutique en ligne un modèle blanc exclusif à cette plate-forme.

Dans ses entrailles, le Edge 30 Pro abrite un processeur Snapdragon 8 Gen 1, l'un des plus puissants du marché, qui doit booster ce mobile 5G et surtout promettre de tenir une prestation à la hauteur des attentes des gamers sur mobile. Motorola promet d'ailleurs un écran Oled de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant monter à 144 Hz. Un plus que la marque compte mettre en avant auprès des Gamers. C'est d'ailleurs un ancien champion du monde de Fifa, Bruce Grannec, que les fans d'e-sport connaissent bien, qui est devenu le nouvel ambassadeur de Motorola dans ce secteur.

Une prestation photo et vidéo polyvalente

Si la marque compte rajeunir son image, c'est aussi en s'appuyant sur des fonctionnalités créatives, notamment pour les photos et les vidéos. Ainsi, le Edge 30 Pro est un appareil qui mise sur trois capteurs dorsaux. Dont un capteur principal de 50 Mpixels dont la technologie est promise comme quatre fois plus sensible pour les prises de vue en basse lumière.

Un second capteur permet notamment de réaliser des photos en mode macro, tandis qu'un ultra grand angle de rigueur est encore présent. Surtout, Motorola mise sur les selfies et la génération TikTok/Instagram, avec un appareil photo en façade doté d'un capteur de 60 Mpixels. Un équipement encore rare sur les smartphones et qui devrait offrir des rendus vidéos et photos plus détaillés.

Parallèlement, Motorola embarque une batterie de 4.800 mAh sur son appareil. Un atout intéressant, lorsque l'on sait que l'autonomie des mobiles de la marque a toujours été saluée.

Motorola Edge 30 Pro, 799 euros, disponible début mars en France.