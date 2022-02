Comment Withings dessine l'avenir de la santé connectée à domicile

Devenu le leader du marché des balances intelligentes, Withings dessine actuellement le concept des stations de santé connectées à domicile. En prévoyant de lancer le Body Scan cette année, l'entreprise française se positionne sur un créneau : permettre de détecter les prémices de maladies.

Et 2022 marque un tournant pour ce spécialiste de la santé connectée. Withings a en effet racheté le 12 janvier dernier la start-up française Impeto Medical, qui a développé des technologies permettant de détecter et de suivre des maladies chroniques, tandis que le 2 février a marqué l'acquisition de l'application de fitness et santé 8Fit, créée en Allemagne et fédérant 40 millions d'utilisateurs.

Deux opérations financières consécutives qui démontrent la montée en puissance des entreprises françaises du secteur de la Tech, alors que le président Emmanuel Macron soulignait en janvier dernier recenser désormais 25 licornes (valorisées à hauteur de plus d'un milliard de dollars) dans l'Hexagone.

Une maturité du marché français

Un signe de maturité du marché, tandis que Withings (entreprise créée en 2008) a su bâtir une réputation solide dans le domaine de la santé. Avec le rachat d'Impeto Medical et de 8Fit, la société dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) entend se structurer autour du développement de services qui accompagneront son écosystème, comme l'explique à CNEWS Mathieu Letombe, directeur général de Withings : «Nous restons sur des produits de la vie de tous les jours sans être trop invasifs. Le rachat d'Impeto Medical permet notamment de passer d'un produit intégré dans le milieu médical d'une valeur de plus de 10.000 euros à un produit à 200 euros pour le grand public».

Dans les faits, le second semestre de l'année devrait être marqué par le lancement de la station Body Scan. Un outil présenté sur la base d'une balance connectée début janvier aux CES de Las Vegas. Toutefois, l'appareil possède une particularité, celle d'ajouter une poignée rétractable et reliée à la base qu'il conviendra de saisir avec ses deux mains. Lors de la pesée, la Body Scan affichera non seulement le poids de la personne (à 50 grammes près) mais permettra de connaître «la répartition de la masse musculaire, osseuse et graisseuse». Surtout, l'outil intègre la technologie de «composition corporelle par segmentation» en cartographiant à la fois le tronc, chaque bras et chaque jambe indépendamment. Un première pour ce type d'appareil.

DÉTECTER LES SIGNES AVANT-COUREURS D'UNE MALADIE

Une bardée de capteurs serait donc capable d'analyser votre corps et Withings avance la capacité de sa machine à détecter certaines neuropathies et à surveiller la santé cardiovasculaire. Au-delà donc d'une balance connectée, le Body Scan devrait permettre notamment, grâce à une technologie maison d'Impeto Medical, de «stimuler les nerfs et les glandes sudoripares des pieds avec un léger courant afin de tester s’ils réagissent comme attendu à une stimulation. Des indices qui peuvent permettre de détecter les signes avant-coureurs d’aggravation du diabète. Ce type de technologie est notamment déjà utilisée par des neurologues et des diabétologues», explique Mathieu Letombe.

Avec ce projet, la société témoigne d'un nouveau tournant en imaginant les premiers appareils capables d'ausculter votre corps pour y déceler des symptômes ou des «anomalies» grâce à l'IA. «En analysant le rythme cardiaque, on peut déceler par exemple des indices indiquant qu'on est en train de tomber malade voire déterminer les cycles de fertilité chez la femme. D'autres appareils permettent de suivre votre sommeil et de déterminer si vous faites des apnées en dormant. Avec Impeto Medical, nous allons pouvoir analyser la plus grande base de données d’estimation de neuropathie au monde. Nous avons mêmes des données sur des tendances à la journée autour de maladies censées évoluer très lentement», souligne Mathieu Letombe, qui rappelle que les problèmes de poids, notamment, sont un signe avant-coureur chez 30 % des gens qui pourraient avoir une maladie chronique.

De là à imaginer la présence d'un véritable laboratoire domestique connecté dans les foyers dans les prochaines années, il n'y a qu'un pas. D'autant qu'il est déjà possible de transférer les données aux professionnels de la santé afin de faciliter le suivi de certains patients au quotidien. Withings travaille d'ailleurs avec l'Etat pour proposer l'intégration de certaines données à Mon Espace Santé, la plate-forme étatique qui entend proposer un véritable carnet de santé numérique pour chaque Français. Reste que ces outils connectés ne seront pas le remède à tous les maux. «Il vaut mieux encore soigner la cause d'une maladie, comme c'est le cas pour les campagnes anti-tabac face aux cancers», préconise Mathieu Letombe.