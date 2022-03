iPhone SE 2022, iPad Air, Mac Studio : Apple dévoile ses nouveautés

Apple a tenu sa première keynote de l'année 2022 ce mardi 8 mars. La société californienne a dévoilé de nouveaux produits destinés principalement à remettre à jour ses gammes. Voici ce qu'il faut retenir.

Un iPhone SE à 529 euros

© Apple

Apple sort donc un nouvel iPhone SE (pour special edition en anglais) qui entend être un modèle d'«entrée de gamme» pour les smartphones avec le logo à la pomme. Vendu 529 euros, l'appareil reprend le design l'iPhone SE précédent qui n'avait pas d'encoche, une petite déception pour ceux qui pensaient y voir enfin ce détail emblématique des modèles lancés depuis l'iPhone X en 2017.

Mais l'iPhone SE 2022 hérite toutefois de solides arguments, avec tout d'abord la puce A15 Bionic, la même qui équipe les iPhone 13 et 13 Pro et considérée comme l'une des plus puissantes au monde sur les smartphones. Un écran de 4,7 pouces Retina HD Display s'affiche en façade, au dessus du bouton Home toujours présent pour déverrouiller ce modèle via vos empreintes digitale. Pas de Face ID donc.

Il reçoit également des mêmes coques en verre que l'iPhone 13, en façade et au dos. L'autonomie est en outre promise comme meilleure. Il sera surtout le premier iPhone SE 5G de la gamme. Un capteur de 12 Mpixels équipe le bloc arrière et s'appuie sur le traitement d'image de la puce A15 Bionic. L'appareil est livré sous iOS 15 comme ses grands frères de la famille iPhone 13 sortis en septembre dernier. Il sera disponible le 18 mars et les précommandes sont ouvertes.

Les iPad Air plus puissants

© Apple

60 % plus puissant que la précédente génération d'iPad Air et un GPU deux fois plus rapide. Voici la principale évolution de l'iPad Air version 2022 et c'est déjà beaucoup, car celui-ci reçoit de la fameuse puce M1 signée Apple qui équipe les iPad Pro vendus plus cher.

L'iPad Air 2022 profite d'une nouvelle caméra ultra grand angle en façade, tandis que la dimension de l'écran de 10,9 pouces reste la même que sont prédécesseur. Toutefois sa qualité est meilleure, avec notamment un rendu plus lumineux. Si une version Wifi est toujours prévue, les mobinautes pourront également miser sur une version 5G/Wi-Fi également. Il est à noter que l'Apple Pencil 2 est toujours compatible pour les plus créatifs.

Il sera lui aussi lancé le 18 mars prochain et les précommandes seront ouvertes à partir du vendredi 11 mars. Les tarifs commencent ici à partir de 699 euros pour la version WiFi, et 899 euros pour la version 5G.

Le Mac studio montre les muscles

© Apple

La Puce M1 Ultra vient équiper le nouveau Mac Studio, selon les configurations choisies. Un monstre équipé de 114 milliards de transistors. Si les explications fournies par Apple démontrent la supériorité de cette technologie pour gérer de grosses quantités de calculs, retenez également qu'il s'agit sans doute du processeur «le plus puissant sur un ordinateur personnel», affirme Apple. Le tout s'appuyant sur une technologie moins énergivore et donc moins gourmande en batterie. Apple avait d'ailleurs démontré un doublement de l'autonomie de ses MacBook, parvenant même à faire fonctionner un MacBook Air M1 durant 20 heures sans être rechargée.

Appliqué aux ordinateurs de bureau que sont les Mac Studio notamment, la puce M1 Ultra pousse l'expérience un cran au-dessus. Cet ordinateur reste néanmoins un produit destinés aux professionnels et aux créatifs qui souhaitent s'appuyer sur une puissance de calcul impressionnante afin de gérer des logiciels gourmands en mémoire et des contenus très lourds (3D, contenus 4K et 8K, logiciels graphiques et de montage...). On parle tout de même d'un ordinateur à 4.599 euros dans sa configuration la plus puissante... sans écran.

Un nouvel écran baptisé Studio Display a également été présenté durant cette keynote. Ce dernier, calibré pour les professionnels, fait 27 pouces et possède une caméra de 12 Mpixels. Il peut être couplé avec tous les ordinateurs Apple du marché. Cet écran haut de gamme est quant à lui proposé au prix de 1.749 euros.