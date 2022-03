Tinder : les utilisateurs américains pourront vérifier le casier judiciaire de leurs matchs

Peur d'aller boire un verre avec un assassin ? Pour éviter cette situation, le site de rencontres Tinder donnera à ses utilisateurs la possibilité de vérifier le casier judiciaire de leurs «matchs» (ndlr : une personne dont vous avez aimé le profil, et qui a aimé le vôtre en retour).

Cette nouvelle fonctionnalité a été élaborée grâce à un partenariat avec Garbo, un site à but non lucratif utilisant des données publiques pour faire des recherches sur les antécédents judiciaires d'un individu. Match Group, la société mère de Tinder, a investi dans Garbo il y a déjà quelques mois.

Attention : cette annonce ne concerne que les utilisateurs américains. Contacté par CNEWS, Tinder a confirmé que la vérification du casier judiciaire ne serait pas possible en France.

Une recherche facturée 2,50 dollars

Concrètement, les Américains auront un accès direct à Garbo depuis Tinder. Ils devront fournir le prénom et le numéro de la personne concernée, et si plusieurs résultats correspondent, Garbo demandera des précisions comme l'âge. Les deux premières recherches seront gratuites, mais les suivantes seront facturées 2,50 dollars (environ 2,27 euros) pour financer les activités du site.

«Peu importe le mode de rencontre, nous devons savoir si nous mettons potentiellement notre sécurité en danger», a défendu Kathryn Kosmides, fondatrice de Garbo, dans un communiqué. «Nous voulons protéger les personnes les plus vulnérables.» Kathryn Kosmides a indiqué que le site excluait les infractions de possession de drogues et de vagabondage, qui affectaient de manière disproportionnée les communautés les plus marginalisées.

Interrogée par l'AFP, la professeure associée à l'Ecole de justice pénale de l'université Rutgers-Newark Sarah Lageson a estimé que cette fonctionnalité avait «le potentiel de dissuader des personnes nuisibles d'utiliser l'application, ce qui pourrait améliorer la sûreté des rencontres en ligne à court-terme».

«Mais d'un autre côté, la plupart des gens qui manifestent un comportement nuisible n'ont pas de casier judiciaire», souligne-t-elle. Par exemple, en France, seule une infraction de viol est condamnée, pour 100 femmes se déclarant victimes, indique Checknews.