TikTok, nouveau concurrent de Spotify et Apple Music ?

TikTok ne s’arrête plus dans son expansion. Après avoir séduit les utilisateurs via la vidéo, le géant s’attaque à la musique.

ByteDance, la maison mère de TikTok, n’a jamais caché ses ambitions en matière musicale, comme le rapporte le média Presse Citron. C’est désormais officiel : le géant chinois vient de lancer sa propre plate-forme de distribution et de commercialisation de musique, SoundOn. Cette interface permet ainsi aux artistes de mettre leurs morceaux directement sur l’application TikTok, comme il était déjà possible de le faire sur Apple Music et Spotify.

Pas de frais de transaction durant un an

Afin de séduire les artistes, TikTok s’est engagé à renoncer aux frais de transaction pendant la première année. Par la suite, leurs gains seront limités à 10 %. De plus, bonne nouvelle pour les musiciens : ils resteront bien possesseurs des droits de leurs morceaux téléchargés. Au-delà du simple téléchargement de morceau, SoundOn met en avant des outils de promotion, d’analyse d’audience et de développement de carrière.

Ole Obermann, responsable mondial de la musique sur l’app, a précisé auprès de CNet : «Les nouveaux artistes et les créateurs musicaux constituent une communauté dynamique au sein de TikTok. SoundOn est conçu pour les soutenir alors qu’ils franchissent les premières étapes de leur carrière.» Si le service n’est disponible pour le moment qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Indonésie, il devrait probablement faire son arrivée en France.