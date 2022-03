«Live by eBay» : comment fonctionnent les nouvelles enchères d'art et d'objets de collection ?

Si eBay a contribué à populariser les enchères en ligne en permettant aux particuliers de revendre leurs objets de seconde main, les ventes de prestige et d'objets rares restaient encore l'apanage de maisons de vente historiques. Un domaine qui a poussé à créer un nouveau service sur la plate-forme appelé «Live by eBay».

Car à l'approche de ses trente années d'existence (eBay a été créé en 1995, NDLR), cette plate-forme qui fédère plus de 185 millions d'utilisateurs dans le monde se met à la page des ventes de prestige, dans les milieux de l'art et d'objets de collections certifiés par des experts, à la manière des enchères traditionnelles, tout en souhaitant garder une âme grand public, avec des prix plus accessibles. Manière également pour eBay de rejoindre d'autres plates-formes comme Catawiki sur ce marché prisé par les collectionneurs.

C'est à ce titre que la première vente de ce genre a été organisée le 27 février dernier, où des œuvres d'artistes mondialement connus comme Takashi Murakami, Obey et JR notamment ont été dispersées à des prix relativement «abordables» compte tenu de la notoriété de leurs auteurs.

Les prix variant entre 1.000 euros pour une œuvre de JT à 3.350 euros pour celles de Murakami, quand d'autres ont été adjugées pour 200 ou 300 euros. Une première vente street-art et pop culture qui a rassemblé quelque 7.000 curieux et enchérisseurs en direct sur le site internet dédié.

Un rendez-vous instauré un dimanche par mois

Pour ce nouveau service, qu'eBay décrit comme un «live-shopping version enchères», la plate-forme a mis en place une toute nouvelle interface qui n'adopte pas les mêmes codes que les enchères déjà proposées sur son site et son application.

Dans la vidéo en tête de cet article, on peut découvrir le déroulé d'une enchère. Comme pour les ventes aux enchères classiques, la vente est annoncée à l'avance et il convient de se rendre sur le site internet dédié (ebay.live/fr) pour y voir les lots et connaître leur historique, sachant que tous ont été expertisés.

Ce type de vente aura lieu un dimanche par mois à 18h afin de rassembler l'ensemble des internautes à un horaire précis, la vente ne courant pas sur plusieurs jours. Les internautes doivent se connecter avec leur compte eBay classique et les enchères (une fois ouvertes) se font en temps réel jusqu'à leur adjudication.

«Chaque objet est mis aux enchères pour une durée initiale de 90 secondes. Après chaque enchère, un nouveau décompte de 60 secondes est lancé jusqu'à ce que l'enchère soit remportée par l'un des participants à la vente», détaille eBay.

La prochaine vente Live by eBay aura lieu le dimanche 4 avril à 18h et portera sur des montres vintages et de collection. Dans un communiqué, eBay a annoncé préparer de prochaines ventes portant notamment sur des sneakers, des objets de design ou encore des cartes Pokémon.