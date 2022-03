Netflix veut faire payer le partage de mot de passe

Partager Netflix avec votre meilleur ami ne sera bientôt plus possible, en tout cas gratuitement. Le géant du streaming teste actuellement de nouvelles stratégies pour faire payer à ses clients la mise en commun des identifiants.

Le Chili, le Costa Rica et le Pérou participent aux essais. Les abonnés devront s'acquitter d'une somme en plus de leur abonnement mensuel (environ 3 dollars au Chili et au Costa Rica, et 2 dollars au Pérou) pour pouvoir ajouter deux comptes supplémentaires à leur profil.

En théorie, il vous est interdit de partager vos identifiants Netflix avec une personne qui ne vit pas avec vous. «Seules les personnes qui vivent avec vous peuvent utiliser votre compte», rappelle la plate-forme dans ses règles d'utilisation, mais elle était jusqu'ici assez tolérante.

La donne a changé. «Nous avons toujours rendu facile aux gens qui vivent ensemble le partage de leurs comptes Netflix avec des fonctionnalités comme les profils séparés et les streams simultanés», a indiqué Chengyi Long, directrice de l'innovation produits chez Netflix. «Si ces fonctionnalités sont extrêmement populaires, elles ont créé une forme de confusion pour savoir quand et comment Netflix pouvait être partagé.»

«Par conséquent, les comptes sont partagés entre différents foyers, ce qui affecte notre capacité à investir dans des séries et des films de qualité pour nos membres», a-t-elle ajouté. Cette mesure permettra donc à l'entreprise américaine de lever des fonds, à un moment où sa croissance s'essouffle. Netflix n'a gagné que 8,2 millions de comptes payants de septembre à décembre dernier, et est de plus en plus concurrencée par Disney+.

Il faudra donc s'en tenir à la règle : un profil autorisé pour le forfait Essentiel (8,99€ par mois), 2 profils issus du même foyer pour le forfait Standard (13,49€), et 4 pour le forfait Premium (17,99€). A noter que Netflix envisage de proposer, dans les pays tests, un service permettant de transférer un profil vers un nouveau compte. Histoire de ne pas prendre votre meilleur ami au dépourvu.