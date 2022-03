Paiement sans contact par carte bancaire : ce qui va bientôt changer

Alors que les Français adoptent le paiement sans contact dans les commerces pour leurs achats de moins de 50 euros, ils n'auront bientôt plus à insérer leur carte dans un terminal de paiement quel que soit le montant de leur achat.

Expérimentée actuellement dans les 9.000 taxis parisiens G7, la technologie dite du «PIN Online» doit permettre de payer plus rapidement. Et celle-ci devrait se généraliser dans la plupart des magasins d'ici à 2023, voire en 2024 dans l'Hexagone. Alors que 60 millions de cartes bancaires en circulation dans notre pays permettent déjà de payer sans contact, les banques se préparent donc à passer au PIN Online.

Accélérer le passage en caisse

Concrètement, cette technologie se base sur le même système que lors d'un paiement sans contact inférieur à 50 euros, mais il vient y ajouter une étape de sécurité supplémentaire toujours attachée à votre code confidentiel à quatre chiffres. Ainsi, rien ne change sur votre CB. Il suffit d'approcher votre carte du terminal et si l'achat est inférieur à 50 euros vous n'aurez rien a faire de plus.

Toutefois, dès lors que le prix affiché excède les 50 euros, le terminal va vous demander de taper votre code secret sur le clavier. Il n'y aura donc plus à insérer votre carte bancaire et à attendre un délai supplémentaire de reconnaissance de la carte. Cette étape sera donc plus rapide, afin de fluidifier le passage en caisse.

Les premiers retours des clients des taxis G7 semblent positifs. Toutefois, la technologie du PIN Online reste encore uniquement réservée aux détenteurs de cartes Visa ou Mastercard (ce qui représente la grande majorité des clients) dans ces taxis. Une généralisation de cette innovation est d'ores et déjà prévue pour permettre au plus grand nombre de l'utiliser.