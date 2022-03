Téléphone : Violet, Gris, Vert... quels sont les tarifs des numéros spéciaux et surtaxés ?

On peut les voir sur les spots publicitaires, dans des prospectus ou encore sur les sites internet. Un code couleur permet de définir les tarifs des numéros spéciaux. Violet, gris ou vert apparaissent, mais à quoi correspondent-ils et qu'attendre sur votre facture téléphonique ?

En 2015, l'Arcep (l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a fixé ce code afin d'encadrer les tarifs et de mieux protéger les consommateurs qui peuvent être amenés à entrer en relation avec des services de vente à distance, des services clients, de l'après-vente...

Avant d'entrer dans les détails, sachez qu'un numéro surtaxé doit obligatoirement annoncer vocalement les tarifs pratiqués à la minute (0,35 cts, 0,15 cts...) dès que vous y accédez. Si ce point n'est pas respecté, le numéro surtaxé tombe dans l'illégalité.

Les numéros violets

La couleur violette (ou magenta) qui encadre un numéro indique que celui-ci est surtaxé, normalement autour de 0,15 centimes par minute. Il s'agit-là d'un surcoût qui s'applique en plus de celui pratiqué par votre opérateur de téléphonie ou bien à votre forfait. Ainsi, si vous appelez un service avec un numéro violet durant 10 minutes, ces minutes seront décomptées de votre forfait, mais vous paierez tout de même 0,15 cts par minute, soit 1,50 euros qui seront ajoutés à votre facture mensuelle.

Les numéros violets sont identifiés selon plusieurs codes. S'il agit d'un numéro à quatre chiffres, il commence par 3 ou 10. S'il agit d'un numéro court à six chiffres, c'est le 118 qui est le premier à être composé. Enfin, s'il s'agit d'un numéro classique à dix chiffres, l'indicatif de départ est souvent 081, 082 ou 089.

Les numéros gris

Vous pouvez noter des services proposant généralement un appel avec une couleur grise. Dans ces cas, sachez qu'il ne s'agit pas d'un numéro surtaxé. Si vous composez ce numéro, il sera compris dans votre forfait si vous êtes abonné à un opérateur, dans le cas où l'appel est passé sans forfait depuis une ligne fixe par exemple ou hors forfait, il vous en coûtera le prix d'un appel local. Il est à noter que ces numéros ne doivent en aucun cas être surtaxés. Et ce, que l'appel soit passé depuis un mobile ou un téléphone fixe.

On peut généralement indentifier les numéros gris grâce à différents indicatifs. Par exemple, certains numéros courts à quatre chiffres commencent par 3 (c'est le cas du célèbre 3637 du Téléthon), les numéros gris à dix chiffres commencent quant à eux par 0806 ou 0809.

Les numéros verts

Les numéros entourés ou habillés en vert ou en portant la mention sont toujours gratuits. De plus, ils ne peuvent pas être décomptés de votre forfait. Il s'agit généralement de services gérés par l'Etat et ses administrations, notamment en cas de situation de crise (appels de victimes...). Ces numéros commencent toujours par les mêmes indicatifs. Ainsi, pour un numéro court à quatre chiffres, ils commencent par 30 et 31. Dans le cas des numéros à 10 chiffres, ce sont les 0800 et 0805 qui sont retenus.

A savoir, le service public recommande aux Français de vérifier certains numéro SVA (Services à valeur ajouté) sur le site internet infova.org. Celui-ci est un annuaire inversé gratuit qui permet de savoir si le numéro que vous allez composer est vert, gris ou violet.