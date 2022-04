Jeux de plateau : Comment l'IA va révolutionner le concept

Et si une intelligence artificielle se glissait autour de la table pour mener un jeu de société et relancer l'intérêt des parties entre amis ou en famille ? C'est l'idée de Xplored qui lance Teburu, un système de jeu hybride à la fois physique et connecté.

Depuis la mi-mars, une nouvelle campagne de financement sur Kickstarter présente son nouveau projet de jeu de plateau baptisé The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac. Sur un objectif initial de 200.000 euros pour être financé, Xplored a déjà récolté plus de 230.000 euros en moins de 15 jours. Un succès qui démontre l'intérêt des joueurs pour de nouvelles expériences, alors que cette start-up italienne ambitionne d'écrire le «futur du jeu de plateau».

Concrètement, le projet est né d'une passion pour les jeux «à l'ancienne», où figurines, dés et plateau en carton sont disposés sur la table. Toutefois, Xplored, qui travaille déjà avec de grand noms comme Bandai Namco, Clementoni ou encore Ravensburger, a imaginé l'ajout d'une brique intelligente autour du concept. «Ce sera l'un des futurs optionnels du jeu de société dans l'industrie car il offre une manière différente de jouer aux jeux tout en gardant et en préservant les rituels physiques que nous aimons», explique à CNEWS Davide Garofalo, CEO et fondateur de Xplored.

Get a sneak peek behind the scenes of Teburu games development looking at prototypes we made and print&play opportunities for our KS backershttps://t.co/qUvuK9e8Tl#teburu #thebadkarmas #boardgames #kickstarter #gamedev pic.twitter.com/gjUC4hmRDp — The Bad Karmas LIVE on Kickstarter! (@TeburuGames) March 30, 2022

Et de poursuivre : «A l'intérieur de notre système, nous avons une très fine couche d'électronique imprimée avec des capteurs, et cela permet à la machine de savoir ce qui se passe et d'identifier les pions pour suivre leur position. Toutes ces données sont collectées via des périphériques Bluetooth qui communiquent avec une application mobile qui gère la partie. Surtout, vous n'avez pas à lire de manuel puisque c'est l'IA qui gère les règles, tandis que Teburu va compléter l'expérience en ajoutant de l'immersion et beaucoup de narration».

Une partie est également émaillée d'effets sonores contextuels. Par exemple, lorsque vous faites avancer un pion, vous entendez les pas des personnages. Vous ouvrez une porte ? Le système vous interpelle pour annoncer qu'un monstre surgit. Une nouvelle dimension intéressante.

Jouer avec et contre les joueurs

The Bad Karmas and The Curse of the Zodiac est présenté comme le premier jeu lié au système Teburu et entend démontrer ses capacités. Mais, à l'instar d'une console de jeux vidéo, la plate-forme Teburu pourra recevoir d'autres plateaux de jeux, d'autres règles et d'autres aventures. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour gérer l'expérience, Xplored a imaginé cette technologie pour accompagner les joueurs mais aussi jouer contre eux.

«Teburu va analyser la partie et gérer les ennemis, tout en s'adaptant aux joueurs. Cela apporte une nouvelle vision en ajoutant une valeur de rejouabilité qui se traduit par des parties différentes. On peut comparer cela aux jeux de rôle dans les jeux vidéo, finalement le joueur s'immerge dans une partie qui est déjà totalement gérée par ce que les créateur du jeu ont programmé. Surtout, il y a un point intéressant autour de l'histoire et de sa narration qui nous permet d'imaginer une expérience différente d'un jeu de plateau traditionnel», soulignent Riccardo Landi, auteur du design de Teburu, et Alessandro Carlotto, programmeur en chef du projet.

Si Xplored mise sur un premier jeu pour lancer son concept, d'autres devraient rapidement arriver. Avec une commercialisation prévue au second trimestre de 2023, le système Teburu et du jeu The Bad Karmas and The Curse of the Zodiac est proposé au tarif de 170 euros sur Kickstarter. La société Xplored, en tant qu'éditeur, est également en négociations avec des acteurs importants du monde du divertissement comme Disney et Warner Bros.