Nous avons testé le routeur nomade 5G de Netgear

En vacances ou en déplacement professionnel, le wifi n'est pas toujours disponible ou même de bonne qualité. Dans ce contexte, ce routeur nomade 5G dispose de sérieux arguments.

Baptisé Nighthawk M5, ce produit haut de gamme de la marque spécialisée Netgear se présente sous la forme d'un petit pavé de quelques centimètres de côté. Il dispose d'une batterie rechargeable, ce qui permet de le faire fonctionner pendant une dizaine d'heures en l'absence de prise de courant.

Concrètement, il fonctionne grâce à la carte Sim de votre smartphone. Si vous avez fait le choix judicieux d'opter pour un forfait data conséquent, le routeur utilise les réseaux 4G et 5G pour naviguer sur Internet, profiter des services de VOD, etc.

Un réseau stable et sécurisé

Une fois configuré, le Nighthawk M5 fournit un réseau wifi «classique» indiscernable des autres. Mais il est totalement sécurisé. Accessible via un identifiant un mot de passe, il peut évidemment être utilisé avec plusieurs appareils simultanément et permet l'utilisation d'un VPN. L'utilisation de la technologie Wifi 6, plus stable et plus efficace, est également un gros plus.

Le fabricant promet jusqu’à 3,2 Gbit/s grâce à ce hotspot mobile, mais le débit dépendra surtout de l'état du réseau du lieu où vous vous trouvez. Nous avons eu l'occasion de le tester pendant quelques jours dans les Alpes, avec un réseau pas toujours optimal, et la navigation a toujours été relativement fluide. On ne peut pas en dire autant de la VOD, qui traînait un peu la patte. En revanche, dans un endroit où la 5G est déployée, aucun souci.

Facile à utiliser, le Nighthawk M5 est aussi une bonne solution pour éviter le vol de données. Encore trop de Français se montrent particulièrement imprudents, notamment en utilisant trop facilement des réseaux wifi en libre-accès, par exemple dans des restaurants ou sur des aires d'autoroutes. Au mieux, ces derniers sont mal sécurisés, au pire ils sont carrément détournés par des hackers voulant récupérer des données personnelles. Avec le routeur M5, pas de souci à ce niveau puisque vous maîtrisez le réseau que vous utilisez. Vous avez aussi accès en temps réel à la consommation de données, qui s'affiche sur l'écran couleur.

Efficace et facile à utiliser, le M5 n'a qu'un gros défaut : son prix. Depuis sa sortie, il est proposé à un peu moins de 800 euros, ce qui le réserve de fait à une clientèle quasi-exclusivement professionnelle. Pour une utilisation plus familiale, on peut conseiller les modèles M1 ou M2, exclusivement 4G, mais dont le prix est deux à trois fois inférieur.

Routeur 5G Nighthawk M5, Netgear, 799 €