Pixelwar : quand les streamers du monde entier s'affrontent en direct sur Reddit

Dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 avril, des streamers du monde entier se sont affrontés sur le réseau social Reddit. L'objectif, réaliser les meilleures fresques sur une mosaïque numérique, face à d'autres communautés. Plusieurs personnalités, comme Éric Zemmour, ont soutenu le mouvement.

Le réseau social Reddit est particulièrement actif depuis le 1er avril. La plate-forme a en effet lancé le subreddit (comprenez, sous-forum) «R/place» pour son poisson d'avril annuel. «Place» avait connu un énorme succès en 2017 et sa réapparition a mis la communauté en émoi.

Sur cette plate-forme, chaque utilisateur disposant d'un compte peut placer un pixel de la couleur de son choix, toutes les cinq minutes. L'idée étant pour les communautés de réaliser une fresque ou un dessin. On y retrouve, par exemple, des drapeaux, signe Peace & Love ou encore des images de pop culture, comme One Piece ou l'affrontement entre Anakin et Obi-Wan dans Star Wars : la Revanche des Siths.

La France contre le reste du monde

Mais depuis hier soir, une «guerre» numérique s'est établie entre les internautes français et espagnols. Aux alentours de 20 heures, le canvas (l'espace où les dessins sont permis) s'est élargi en doublant sa taille habituelle. Dès lors, de nombreux streamers français, comme KametO, Locklear ou Étoiles, ont tenté d'imposer leur logo en bas à gauche, puis, ont demandé aux spectateurs de monopoliser la partie inférieure droite avec le drapeau français.

Les espagnoles ont brulé Notre-Dame sur r/place Reddit, il n'y aura plus aucun pardon pic.twitter.com/fnh1pvgnG9 — Ecri' (@EcrisioFX) April 4, 2022

«Le groupe de streamers français a décidé de placer une tour Eiffel sur les couleurs françaises, car un drapeau seul à tendance à déplaire aux utilisateurs de Reddit», témoigne un internaute français qui participe à cette #Pixelwar et qui préfère rester anonyme. Depuis la nuit dernière, les passes d'armes s'enchaînent. Rubius, un célèbre «Twitcher» espagnol, a souhaité monter une action pour empêcher les Français de trop s'étendre. Mais les internautes ont répliqué, en agrandissant le drapeau tricolore.

Un moment «galvanisant»

De nombreuses personnalités et influenceurs ont relayé cette «guerre du pixel» sur les réseaux sociaux. C'est le cas d'Éric Zemmour, qui a publié le lien du forum «Place», avec un message de remerciement aux internautes francophones.

Bravo à nos internautes français qui défendent notre beau drapeau tricolore sur Reddit ! La France a besoin de vous, la Reconquête se fait aussi sur Reddit.





Pour vous inscrire, placer votre pixel et défendre nos couleurs : https://t.co/eGNjsAtmdz#RedditPlace pic.twitter.com/TjJBDtkU7t — Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 3, 2022

Pour la communauté internet, cette situation était un vrai moment fort. «Clairement, il y avait une ambiance globale galvanisatrice, avec beaucoup d'éléments de guerre, comme des discours ou des pourparlers. J'ai vraiment eu l'impression de voir des élans patriotes de notre côté», témoigne l'internaute français. «Nous étions moins nombreux que l'offensive internationale, mais plus motivés ou plus organisés. Les insultes ou provocations francophobes ont fusé, ce qui a motivé pas mal de gens».

Une bataille toujours en cours

Si cette guéguerre numérique a commencé en début de soirée ce dimanche 3 avril, elle n'a toujours pas de fin. Nombreux sont les streamers à avoir poursuivi leur direct jusqu'au bout de la nuit pour «mobiliser les troupes». À la mi-journée, beaucoup ont pris le relais, comme AVAMind, qui appelle ses abonnés à renforcer la présence française sur la mosaïque.

Au total, le sous-forum «Place» compte plus de trois millions de membres, dont près de 250.000 internautes connectés en permanence.