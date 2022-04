Meetic mise désormais sur la voix pour séduire

C'est une fonctionnalité qui devrait permettre d'offrir un atout supplémentaire pour séduire. Sur Meetic, les utilisateurs peuvent désormais laisser un court message vocal de présentation à leur profil.

Il s'agit d'une première sur ce type d'applications. Annoncée ce vendredi 8 avril par le célèbre site de rencontres, la fonctionnalité Voice Meeting mise sur le pouvoir de séduction lié à la voix. L'idée étant de donner une idée plus précise d'un(e) célibataire, puisque l'élement du langage parlé n'intervient souvent qu'au moment des premiers échanges téléphoniques, voire d'une première rencontre physique.

«Sonorité, intensité, mélodie, choix des mots… La voix, vecteur d'émotions et de surprises, nous permet d’apprendre beaucoup sur quelqu’un et a le pouvoir de nous faire vibrer et susciter l’envie de découvrir (ou pas) l’autre», résume Meetic pour expliquer cette initative inédite.

Un message de 30 secondes

Concrètement, les utilisateurs de Meetic peuvent enregistrer un message de 30 secondes maximum pour partager par exemple leurs centres d'intérêts, un trait d'humour ou échanger un mot doux.

Parallèlement, Meetic précise qu'il met en avant un jeu sur sa plate-forme basée sur cette nouvelle fonctionnalité. Nommé Hello Love, ce dernier invite à voir deux photos de profil et à écouter une voix. Le but est d'associer cette présentation audio au bon profil.