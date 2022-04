Netflix perd des abonnés pour la première fois en dix ans

Sale temps pour Netflix. Le géant du streaming a perdu 200.000 abonnés au premier trimestre 2022, une première depuis plus de dix ans.

Conséquence immédiate : Netflix a chuté de 25% en bourse ce 19 avril. «Nous savons que la perte d'abonnés est décevante pour nos investisseurs», a admis Reed Hastings, cofondateur de la plateforme, lors d'une conférence aux analystes. «Nous sommes déterminés à (...) revenir dans leurs bonnes grâces.»

Netflix compte actuellement 221,64 millions d'abonnements. Cette chute est due à la suspension de ses activités en Russie, après l'invasion de l'Ukraine. 700.000 abonnements ont donc été perdus. «Sans cet impact, nous aurions eu 500.000 abonnements supplémentaires», indique la plateforme dans son communiqué de résultats. C'est beaucoup moins que les 5 millions de nouveaux abonnés du premier trimestre 2021.

Des abonnements «avec pub»

Pour rectifier le tir, Netflix envisage plusieurs solutions, et notamment la publicité. L'entreprise y est hostile depuis ses débuts, mais la donne a changé. Son chiffre d'affaires continue d'augmenter (+10% en un an, pour un total de 7,9 milliards de dollars) grâce à la hausse des tarifs, mais le bénéfice net, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les charges, est en baisse. Il s'élève à 1,6 milliard de dollars contre 1,7 milliard de dollars au premier trimestre 2021.

Netflix devrait donc proposer des abonnements moins chers avec de la publicité d'ici un ou deux ans, en plus des formules actuelles. «Si vous voulez l'option sans pub, ce sera toujours possible», a assuré Reed Hastings. «Si vous préférez payer moins cher et que vous tolérez les pubs, il y aura une offre pour vous aussi.»

Au-delà de ce nouveau modèle, Netflix a estimé qu'environ 100 millions de foyers ne payaient pas leurs abonnements. Le partage de mots de passe sera bientôt réglementé. Des essais sont en cours au Costa Rica, au Chili et au Pérou. Avec ces différentes mesures, Netflix espère redresser la barre et ne pas être distancé par Disney+ et AmazonPrime.

Au-delà de ce nouveau modèle, Netflix a estimé qu'environ 100 millions de foyers ne payaient pas leurs abonnements. Le partage de mots de passe sera bientôt réglementé. Des essais sont en cours au Costa Rica, au Chili et au Pérou. Avec ces différentes mesures, Netflix espère redresser la barre et ne pas être distancé par Disney+ et AmazonPrime.