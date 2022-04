Coupure d'Internet suite à des actes de malveillance : ce que l'on sait

Des actes de malveillance coordonnés ont été à l’origine de nombreuses coupures internet ce mercredi 27 avril dans l’Hexagone. Retour en détail sur l’origine de ces pannes et leur impact sur le réseau internet français.

De nombreux câbles souterrains de fibre optique longue distance ont été vandalisés cette nuit dans différents lieux du territoire français. «Les attaques ont eu lieu cette nuit à 4h00. Depuis ce matin, les équipes sont mobilisées», a expliqué à l'AFP un opérateur, tablant sur un réseau «rétabli dans la journée».

Multiples actes de malveillances sur infra fibre durant la nuit et la matinée. Incidents circonscrits, problèmes résiduels en cours de correction sur Reims et Graveline. Equipes Free mobilisées depuis 4h du matin. — Free 1337 (@Free_1337) April 27, 2022

Le ministère de l’Economie a également confirmé auprès de l’AFP avoir été informé de cette problématique de «tuyaux sectionnés». Sur Twitter, l’opérateur Free, grandement impacté par ce sabotage massif, a fait état de «multiples actes de malveillance sur infra fibre durant la nuit et la matinée».

«Les coupures sont relativement rares, quelques dizaines par an sur toute la France, généralement c’est à cause de travaux avec des pelleteuses. Mais dans ce cas, trois câbles ont été coupés en même temps et à des endroits distincts en pleine nuit», a analysé un autre opérateur télécom pour RTL.

Quelles sont les régions touchées ?

Dans les faits, les câbles rompus, installés en Ile-de-France et dans l’Est de l’Hexagone, reliaient Paris à plusieurs métropoles d’importance, comme Lyon, Lille et Strasbourg. Des ralentissements et des coupures internet ont été aussi signalés ce mercredi à Grenoble.

«Il y au moins trois points de coupures différents, tombés entre 3 h et 5 h du matin et séparés de plusieurs dizaines de kilomètres», a expliqué un autre opérateur de ces réseaux stratégiques sur Radio Télévision Luxembourg.

Quels sont les opérateurs concernés ?

Si Bouygues n’a pas été impacté du tout par ces coupures internet, ceci n’a pas été le cas pour Free et SFR, plus fortement touchés. Le site Zone ADSL a recensé près de 9.000 pannes sur l’Internet fixe ces dernières vingt-quatre heures, et plus de 1.500 sur l'Internet mobile, majoritairement chez Free, puis chez SFR.

L'opérateur SFR, également concerné, a fait état de «plusieurs coupures de fibre» autour de Lyon et en Ile-de-France.

«Trois des quatre artères de Free, qui constituent la colonne vertébrale de leur réseau ont été vandalisées», a assuré une source proche du dossier à l’AFP.