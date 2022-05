TikTok : l'application propose son propre festival de Cannes

Le 7e art célébré sur TikTok. Cette année, l’application mobile est partenaire officiel de la 75e édition du Festival de Cannes. À cette occasion, la plate-forme organise une compétition internationale de films au format court baptisée #TikTokShortFilm.

Entre le 15 mars et le 8 avril, les utilisateurs ont été invités à réaliser et à publier sur TikTok une création originale au format vertical et d'une durée comprise entre 30 secondes et 3 minutes.



@leoroquemachado #tiktokshortfilm som original - Leonardo Roque Machado

trois récompenses

Parmi eux, trois gagnants seront sélectionnés par un jury, présidé par le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh, pour les catégories Grand Prix, Meilleur Script et Meilleur Montage.

Vous aimez le cinéma ? La création vidéo ? Les challenges ? Participez à notre compétition internationale #TikTokShortFilm, avec le @Festival_Cannes ! On vous explique tout, déroulez pic.twitter.com/0mUrps52xA — TikTok France (@tiktok_France) March 24, 2022

Les heureux lauréats seront alors conviés au Festival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai prochain.

10.000 euros pour le grand gagnant

Leurs oeuvres seront projetées le 20 mai, lors d'une cérémonie, où ils recevront leur prix des mains de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

Le gagnant du Grand Prix recevra une dotation de 10.000 euros, celui du Meilleur Script 5000 euros, tout comme celui du Meilleur Montage.