Twitter : l’équipe juridique du réseau social reprocherait à Elon Musk d’avoir violé un accord de confidentialité

Le feuilleton Musk-Twitter continue. Après l’annonce de la suspension du rachat, Elon Musk a expliqué avoir reçu un appel de l’équipe juridique de Twitter l’accusant d’avoir violé un accord de non-divulgation en révélant quelle était la taille de l’échantillon utilisé par l’entreprise pour vérifier l’ampleur du phénomène des faux comptes sur la plateforme.

Encore un rebondissement. L’annonce de la suspension temporaire du rachat du réseau social a semé le trouble sur les marchés. Le patron de Tesla, qui a d’ailleurs indiqué être engagé dans le rachat de Twitter, a fait savoir vendredi que celui-ci est suspendu «dans l’attente de détail sur le calcul selon lequel les faux comptes et comptes qui diffusent du spam représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs» du réseau social.

L’homme d’affaires a ajouté, quelques heures plus tard, que son équipe était en train d’étudier «un échantillon de 100 comptes» pour vérifier le calcul de l’entreprise. Interrogé par un utilisateur sur cette méthode, le patron de Tesla avait alors précisé que cette taille d’échantillons est «ce que Twitter utilise pour calculer ce 5% de faux comptes ou spam».

To find out, my team will do a random sample of 100 followers of @twitter.





I invite others to repeat the same process and see what they discover …

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022