Avortement aux Etats-Unis : les applications de règles pourraient servir à traquer les femmes

Alors que la Cour suprême des Etats-Unis envisage de revenir sur le droit à l'avortement, les données des applications de suivi des règles pourraient servir à tracer les femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG).

Samedi, des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté dans les quatre coins du pays. La colère grandit alors que les Etats-Unis pourraient décider de revenir 50 ans en arrière en abrogeant le droit à l'IVG, garanti par l'arrêt Roe v. Wade de 1973.

Plusieurs militants ont tiré la sonnette d'alarme. Sur les réseaux sociaux, certains «pro avortement» ont appelé les femmes possédant une application de données liées à leurs menstruations à les supprimer et à effacer toutes leurs informations personnelles.

If you are using an online period tracker or tracking your cycles through your phone, get off it and delete your data.





Now.

— Elizabeth C. McLaughlin (she/her) (@ECMcLaughlin) May 3, 2022