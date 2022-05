A partir du 31 mai, WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces téléphones portables

L’application WhatsApp, qui permet de recevoir des messages du monde entier, comptabilise plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. A partir du 31 mai, elle ne sera plus compatible avec certains téléphones portables dont les versions d’Android et IOS sont jugées obsolètes.

C’est officiel, l’application WhatsApp évolue. Cette nouvelle version laissera toutefois certains utilisateurs sur la touche, car elle ne sera plus compatible avec les versions antérieures d’Android et iOS de vos smartphones.

Si votre téléphone est ancien, il est possible que WhatsApp ne fonctionne déjà plus. Pour d’autres modèles, l’application a abandonné les supports des versions antérieures à Android 4.1 ou à iOS 10. Ainsi, si elle est déjà installée sur votre téléphone portable, il est possible que WhatsApp fonctionne toujours mais avec quelques dysfonctionnements.

Voici la liste des smartphones dont le système d’exploitation avec une version antérieure d’iOS ou d’Android ne sera plus prise en charge par WhatsApp :



Lеnоvо А820, ZТЕ V956 – UМі Х2, Нuаwеі Аѕсеnd D2, Аѕсеnd G740, Ascend Mate, Fаеа F1, Аrсhоѕ 53 Рlаtіnum, НТС Dеѕіrе 500, Ѕаmѕung Gаlахy Тrеnd Lіtе, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Gаlахy Асе 2, Gаlахy Соrе, Саtеrріllаr, Саt В15, Ѕоny Хреrіа М, Wіkо, Сіnk Fіvе, Darknight, ТНL W8, ZТЕ Grаnd Х, Quаd v987, Grand Memo, Grand S Flex, LG Luсіd 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7II, Optimus F6, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q, Apple iPhone 6S, iPhone 6S Plus.

Comment savoir si votre smartphone est concerné ?

Pour vérifier que votre téléphone possède la bonne version pour continuer à utiliser WhatsApp Messenger, il faut faire une petite manipulation, dans les paramètres de votre smartphone Android ou sous iOS. Pour les iPhones, il faudra aller dans le menu, puis dans les réglages, puis dans «Informations». La version de votre logiciel s’affiche sur l’écran. Pour les utilisateurs d’Android, il faudra se rendre dans les paramètres de votre Samsung et appuyer sur «Système», puis «Mise à jour du système». La version d’Android apparaîtra sur votre écran de smartphone.

Pour mettre à jour votre smartphone Android, il suffit de se rendre dans les réglages de votre téléphone portable. Rendez-vous dans l’application «Paramètres» puis dans «Système» et dans «Paramètres Avancés». Enfin, cliquez sur «Mise à jour du Système» afin de vérifier une possible mise à jour, et téléchargez-la.

Si vous avez un iPhone et que vous devez mettre à jour votre système d’exploitation, sauvegardez les données de votre téléphone sur l’iCloud. Branchez votre iPhone avec son chargeur secteur et connectez-le au réseau WI-FI. Appuyez sur l’application «Réglages» de l’iPhone. Puis allez dans le menu «Général».

Ensuite, rendez-vous dans «Mise à jour logicielle» et appuyez sur «Télécharger et installer». Vous obtiendrez la dernière mise à jour d’iOS.