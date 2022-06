iOS 16 : les 5 nouveautés pour iPhone

Apple a ouvert sa WWDC, Worldwide developers conference, ce lundi 6 juin. Un événement qui a donné un coup de projecteur sur iOS 16, la prochaine version du système qui animera les iPhone dès cet automne.

Pour la firme à la pomme, iOS 16 pousse un peu plus loin la personnalisation de son smartphone. Voici cinq nouveautés qui viendront lui offrir une nouvelle identité.

Un écran d'accueil à customiser

C'est sans doute le changement le plus notable d'iOS 16, car il est le plus visuel. L'écran d'accueil pourra être entièrement personnalisé. Si jusqu'à présent, il était possible de changer les fonds d'écrans, Apple ajoute une touche intéressante en permettant de transformer la typographie et les caractères affichés dès l'allumage de l'écran. Les chiffres de l'horloge, le lettrage de la date, les informations liées à la météo ou encore l'emplacement de notifications pourront être paramétrés. Il est même possible de créer plusieurs écrans d'accueil pour les changer selon ses envies. Une possibilité qui s'inspire de ce qui se fait sur Android, mais qui était encore très encadré chez Apple.

le partage de photo dans icloud

Apple a également présenté un nouveau moyen de partager facilement ses photos via iCloud. Il est ainsi possible de créer des albums partagés avec plusieurs personnes. Si celles-ci peuvent accéder à iCloud à leur tour, elles peuvent enrichir cet album avec leurs propres contenus. Un simple bouton permet de rendre le cliché disponible sur cet espace en ligne et il suffit de le désactiver pour que la photo reste privée.

le texte en direct plus efficient

À l'instar de Google Traduction, l'application Texte en direct d'iOS 16 va permettre de traduire du texte en temps réel lorsqu'on oriente l'appareil photo de l'iPhone vers un texte étranger. Il sera toujours possible de copier-coller des écritures qui ont été prises en photo. Sous iOS 16, Texte en direct va surtout permettre de récupérer du texte qui pourrait apparaître sur une vidéo. Une première.

Autre nouveauté, la fonction Dictée évolue. Celle-ci permet déjà d'énoncer un texte avant de l'envoyer sous Messages, mais il sera désormais possible de dicter un texte tout en utilisant le clavier en même temps pour prendre le relais si l'outil a mal interprété ou orthographié un mot ou un nom.

Plans prend du relief

Alors que Google Street View fête ses 15 ans cette année avec de nombreuses nouveautés, Apple a préparé sa riposte avec de nouvelles fonctions pour son concurrent : Plans. La firme de Cupertino avait déjà présenté les premières villes modélisées en 3D en 2021, mais elle va étendre ce projet à d'autres villes. La bonne nouvelle est que la France est concernée par ce projet. La modélisation devrait être plus fidèle et permettre de mieux s'orienter, voire même de distinguer les voix sur les routes plus larges.

CarPlay à la place des compteur de voiture

Pour les automobilistes qui utilisent CarPlay, le système maison d'Apple a entièrement été revu. Celui-ci s'intègre désormais sur l'ensemble des écrans du véhicule avec des possibilités de personnalisation encore inédites pour ce logiciel. Il est ainsi possible de recouvrir l'ensemble des écrans d'une automobile et de l'intégrer à l'ordinateur de bord du véhicule. C'est donc CarPlay qui peut désormais indiquer la vitesse du véhicule, des éléments liés à son état, mais aussi l'ensemble du système de divertissement et du GPS.

Un ajout qui n'est toutefois compatible qu'avec les véhicules les plus modernes. Il est d'ailleurs possible de configurer un écran entièrement personnalisé avec les applications que l'on souhaitent mettre en avant. Renault, Volvo, Mercedes, Nissan, Ford, Audi, Jaguar, Land Rover, Porsche ou encore Honda ont d'ores et déjà annoncé travailler avec Apple pour une pleine compatibilité de ce système. Un premier pas vers l'Apple Car ?