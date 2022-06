VivaTech 2022 : Innovations, invités, journée grand public... tout savoir sur le salon des nouvelles technologies

Le salon Viva Technology, alias VivaTech, est de retour à Paris du 15 au 18 juin prochains. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de nouvelles technologies, d'autant que le salon rouvre ses portes au grand public cette année.

C'est un retour porteur d'espoir pour le monde de la Tech qui reprend des couleurs après deux ans de pandémie où plus d'un projet a tourné au ralenti. Le salon Viva Technology tiendra sa 6e édition avec trois jours ouverts aux professionnels du 15 au 17 juin et une journée dédiée au grand public programmée pour le samedi 18 juin au sein du Hall 1 à Paris Expo Porte de Versailles. Mais l'événement est aussi accessible gratuitement sur la plate-forme digitale mise en ligne par VivaTech.

un vaste salon de 45.000 m2

Après deux années placées sous les contraintes de la pandémie, cette édition 2022 entend renouer avec le concept initial de ce grand rendez-vous de la Tech. «Nous pouvons offrir un salon sans jauge étalé sur une surface de 45.000 m2, avec pour objectif de montrer l’utilité des nouvelles technologies pour notre avenir, d’ici à dix, vingt, trente ans», annonce pour CNEWS Julie Ranty, directrice générale de Viva Technology.

Si une version axée sur le digital a été mise en place l'an passé et reste maintenue pour cette 6e édition, les organisateurs ont tenu à mettre en avant le retour d'un rendez-vous bien réel pour accueillir des visiteurs. «Les contenus et conférences seront accessibles à tous en version digitale, mais nous avons constaté que celle-ci ne pourra pas véhiculer autant de force et d’émotions, analyse-t-elle. Le cœur de l’événement reste aujourd’hui le présentiel. Rien en remplace les rencontres physiques que ce soit pour faire du business ou être confronté à des personnalités ou des sujets. La beauté des événements est de susciter des rencontres fortuites. Malgré tous les outils digitaux qui ont pu être développés. D'ailleurs, 100 % des exposants seront présents physiquement dans le Hall 1».

plusieurs innovations dévoilées

Sur place, plusieurs centaines de start-up seront présentes aux côtés de grands groupes. VivaTech 2022 mettra l'accent sur différentes innovations parmi lesquelles certaines seront présentées pour la première fois au grand public. Voici quelques unes des plus étonnantes.

Poimo : un scooter gonflable

La société japonaise Mercari R4D présentera un concept étonnant de scooter gonflable. Un modèle électrique qui peut être rangé dans un sac à dos pour voyager.

Jetson : un quadricoptère pour la course

L'ère des drones a ouvert la voie aux descendants des hélicoptères. Et la société suédoise Jetson viendra faire la démonstration de son engin volant destiné aux particuliers. Un quadricoptère qui veut faire le plein de sensations fortes.

Unitree : un chien-robot très agile

La société chinoise Unitree s'est spécialisée dans la fabrication de robots inspirés du modèle animal. A l'instar de la société Boston Robotics, elle propose un chien-robot qui se comporte comme un vrai compagnon à quatre pattes.

Des personnalités au rendez-vous

Pour cette nouvelle édition, VivaTech accueillera plusieurs grands groupes venus d'une trentaine de pays, à l'instar d'Audi, Binance, Microsoft, Google, Sales Force et d'autres géants internationaux. Plusieurs thématiques seront explorées, comme le Metavers, le Web3, les cryptomonnaies, les solutions environnementales, la mobilité de demain mais aussi le futur du travail.

Les organisateurs de Viva Technology ont également convié plusieurs sommités internationales dans leur domaine, afin de participer à des conférences. Parmi celles-ci on retrouvera notamment Vitalik Buterin, le jeune créateur de la cryptomonnaie Ethereum très utilisée dans les transactions liées aux NFT, Changpeng Zhao - alias CZ - le créateur de la plate-forme Binance, Evan Spiegel, confondateur de Snap Inc., Sumbul Desai, vice-présidente en charge de la santé chez Apple, ou encore Ryan Rosiansky, grand patron de LinkedIn. Le commissaire européen Thierry Breton et la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay seront également présents, ainsi que le Français Yann LeCun, éminant spécialiste de l'intelligence artificielle et en charge de la question chez Meta.

Viva Technology, du 15 au 18 juin, Hall 1 Paris Expo Porte de Versailles.