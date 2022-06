Les téléphones fixes font de la résistance

On pensait les téléphones fixes devenus un peu obsolètes chez les particuliers. Et pourtant, ceux-ci retrouvent une nouvelle place au sein des foyers. En 2021, 84 % des Français en possèdaient encore un selon l'Arcep. Un chiffre en hausse de 4 points par rapport à 2019.

Non les smartphones n'ont pas encore totalement remplacé les téléphones fixes en France. Alors que les ventes poursuivaient une chute lente mais continue depuis 2012 lors de la démocratisation des portables dotés d'écrans tactiles, la pandémie et le recours au télétravail au sein des foyers ont redonné des couleurs à ce segment du marché de la téléphonie.

Selon l'Arcep, l'Autorité de régulation des communications électroniques, la porportion de Français possédant un poste fixe est passée de 90 % en 2012 à 80 % en 2019, avant de connaître une hausse significative de quatre points en 2021. Une part de marché qui reflète une dynamique intéressante pour les terminaux fixes même si ces chiffres sont à mettre en perspective.

Une demande encore forte

Car au premier trimestre 2022, ce marché de la téléphonie résidentielle est pourtant en baisse par rapport à la même période en 2021, avec une chute constatée de - 23,4 % en valeur et - 24,8 % en volume. Une décroissance qui est en réalité tributaire d'une demande très forte. «Ceci s’explique par le manque de composants disponibles pour la fabrication des téléphones combiné à un problème de transports sur le marché. Cela ne reflète pas la réalité de la demande du marché. On voit malgré tout une reprise très forte chez tous les fournisseurs avec une absorbtion rapide dès qu'il y a des stocks», constate pour CNEWS Arnaud Bouvier, directeur des ventes France de Gigaset, constructeur allemand comptant parmi les leaders de ce marché aux côtés d'Alcatel. Les deux sociétés font état d'une demande encore très active dans ce marché, selon GfK. Un marché qui représentait d'ailleurs encore environ 83 millions d'euros en 2021 en France.

De nouveaux usages

Et si le développement du télétravail est l'un des facteurs importants pour expliquer un tel taux d'équipement en France, Arnaud Bouvier souligne que d'autres raisons favorisent encore cette présence d'un téléphone fixe au sein des foyers. «Ce marché est aussi lié à de nouveaux usages. Ce type d'appareils offre encore une facilité de communication avec nos familles et notre entourage pour certaines personnes plus âgées. De plus, le développement d’un accès à la propriété en dehors des grandes villes ces deux dernières années a eu pour effet d'accroître le nombre de téléphones et combinés sattelites dans les maisons. En outre, les téléphones fixes ont changé pour proposer des produits plus adaptés aux demandes. Certains consommateurs veulent par exemple des appareils pour exclure les appels commerciaux (liste noire…), certains veulent des appareils adaptés aux personnes munies d’appareils auditifs ou un meilleur confort d’écoute avec un main libre. Ces fonctions ont eu pour effet de tirer à la hausse la demande du marché», commente-t-il.

Du côté des entreprises, la place de la téléphonie fixe n'a pas faibli. La fin du réseau RTC (réseau téléphonique commuté) vieillissant est en effet programmé par Orange pour novembre 2023. A cette date, l'ancien réseau téléphonique qui passait par les lignes de cuivre en France commencera à disparaître par zones d'ici à 2029 dans l'Hexagone. Une échéance qui pousse d'ores et déjà les entreprises à s'assurer d'utiliser des téléphones fonctionnant sur des lignes compatibles avec Internet. Le renouvellement du matériel doit donc là encore booster le commerce de téléphones fixes récents.